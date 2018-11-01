"Себя не бойся! Жить не бойся!": в Киеве попрощались с мультипликатором Давидом Черкасским

В Киеве в Доме кино состоялось прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским. Именно он создал неповторимые образы Капитана Врунгеля и Айболита. Попрощаться с выдающимся режиссером пришли его коллеги по цеху.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка Людмила Кушнир.

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С самого утра двери столичного Дома кино открыты. Сюда идут сотни людей: это и актеры, и режиссеры, и бизнесмены, и политики. Все они хотят отдать последний долг известному мультипликатору, режиссеру и сценаристу Давиду Яновичу Черкасскому. Именно он автор мультипликаций, на которых выросло не одно поколение. Чего только стоят его знаменитые "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля".

Сегодня звучала не только печальная музыка, но и позитивные веселые мелодии из этих жизнерадостных и приключенческих мультфильмов. Друзья Давида Черкасского рассказывают, что именно таким он и был – жизнерадостным и человеком-праздником.

Он говорит – это она! Я говорю – кто? – Это она, иди не бойся! Я говорю – как, Давид Янович, разница в возрасте! Он говорит – вы так друг на друга смотрели! (А он все чувствует). Он говорит – иди, не бойся! – Чего не бойся? – Себя не бойся. – Как себя не бойся? – Жить не бойся! Люби!.. И вот, с Зариной Арчаковой мы теперь вместе,

– рассказал Заслуженный актер Украины Валерий Чигляев.

Обычно людей такого уровня хоронят на Байковом кладбище. Но, по словам его друзей, Давид Черкасский в жизни был не пафосным человеком, он не хотел чрезмерного к себе внимания. Последняя воля мастера была, чтобы его похоронили на Берковецком кладбище рядом с его матерью.