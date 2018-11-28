Седина у мужчин может быть симптомом тяжелой болезни

Медики выяснили, что мужчины с седыми волосами чаще сталкивались с тяжелыми болезнями сердца и сосудов.

Об этом говорится результатах исследования Каирского университета, сообщает zeenews.

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В исследованиях ученых приняли участие 545 взрослых мужчин. Результаты не зависели от возраста добровольцев.

Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.



Седые волосы у мужчин могут свидетельствовать о болезнях сердца

Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были седее. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины – нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.

Атеросклероз - что это? хроническое заболевание артерий, сопровождающееся наслоением жироподобного вещества - холестерина на внутренней стенке артерий.

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