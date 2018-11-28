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      Седина у мужчин может быть симптомом тяжелой болезни

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      Седина может свидетельствовать об опасных болезнях
      Седина может свидетельствовать об опасных болезнях / interfax.by

      Медики выяснили, что мужчины с седыми волосами чаще сталкивались с тяжелыми болезнями сердца и сосудов.

      Об этом говорится результатах исследования Каирского университета, сообщает zeenews.

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      В исследованиях ученых приняли участие 545 взрослых мужчин. Результаты не зависели от возраста добровольцев.

      Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.

      Сивина хвороби
      Седые волосы у мужчин могут свидетельствовать о болезнях сердца

      Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были седее. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины – нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.

       
      Атеросклероз - что это?  
      хроническое заболевание артерий, сопровождающееся наслоением жироподобного вещества - холестерина на внутренней стенке артерий.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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