Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента. Соответствующее сообщение он опубликовал около 22:30.

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В общей сложности эвакуировали около 48 тысяч

Вывезти мирных жителей из самых горячих городов – это была приоритетная задача на 9 марта, пояснил чиновник. Он уточнил, что из Киевской области сегодня эвакуировали 3,5 тысячи человек, из Сум – 43 тысячи, и 1 тысячу из Энергодара

В то же время продолжается и эвакуация мирного населения из Харькова – город вынужден покинуть десятки тысяч человек. Для этого они пользуются услугами "Укрзализныци" и автобусами.

Тимошенко рассказал, как происходила эвакуация: смотрите видео

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