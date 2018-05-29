23:33
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 11°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"Сегодня – мой второй день рождения", – последнее сообщение журналиста Бабченко в сети

487 Читати новину українською
Погибший Бабченко считал 29 мая – вторым днем рождения
Погибший Бабченко считал 29 мая – вторым днем рождения / uraldaily.ru/

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая неизвестные убили в его квартире, накануне поделился жизнеутверждающим постом. Четыре года назад мужчине удалось избежать смерти при счастливом стечении событий.

В 2014 году российский журналист Аркадий Бабченко едва не погиб. В своем последнем сообщении на Facebook он написал о счастливом стечении обстоятельств.

Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегрузки. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли и, едва не задев шасси за бруствер, пошла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили,
– написал мужчина.

Он добавил, что тогда погибло 14 человек.

"А мне повезло. Второй день рождения, получается", – добавил Бабченко.

В заметке Бабченко речь идет о событиях 29 мая 2014 года. Тогда пророссийские боевики из ПЗРК сбили третий на тот момент украинский вертолет Ми-8, принадлежавший Национальной гвардии Украины. Он упал над Славянском. Вертолет должен был доставить на гору Карачун продукты, воду, бронежилеты украинским военным. В этой авиакатастрофе погиб генерал Сергей Кульчицкий и еще 13 военных, членов экипажа.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.

 

 

Теги: Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики журналисты Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук