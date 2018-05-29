"Сегодня – мой второй день рождения", – последнее сообщение журналиста Бабченко в сети

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая неизвестные убили в его квартире, накануне поделился жизнеутверждающим постом. Четыре года назад мужчине удалось избежать смерти при счастливом стечении событий.

В 2014 году российский журналист Аркадий Бабченко едва не погиб. В своем последнем сообщении на Facebook он написал о счастливом стечении обстоятельств.

Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегрузки. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли и, едва не задев шасси за бруствер, пошла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили,

– написал мужчина.

Он добавил, что тогда погибло 14 человек.

"А мне повезло. Второй день рождения, получается", – добавил Бабченко.

В заметке Бабченко речь идет о событиях 29 мая 2014 года. Тогда пророссийские боевики из ПЗРК сбили третий на тот момент украинский вертолет Ми-8, принадлежавший Национальной гвардии Украины. Он упал над Славянском. Вертолет должен был доставить на гору Карачун продукты, воду, бронежилеты украинским военным. В этой авиакатастрофе погиб генерал Сергей Кульчицкий и еще 13 военных, членов экипажа.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.