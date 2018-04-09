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Сегодня Facebook уведомит пользователей, чьи данные получила Cambridge Analytica

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Facebook расскажет пользователям правду об их данных
Facebook расскажет пользователям правду об их данных / Фото из открытых источников

Уже в понедельник, 9 апреля, Facebook сообщит пользователям, есть ли они среди 87 миллионов профилей, данные которых передали компании Cambridge Analytica.

Об этом пишет издание ВВС.

Начиная с 19:00 по киевскому времени каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений о том, пострадала ли их информация. Людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.

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Как сообщили в Facebook, компания Cambridge Analytica могла получить данные около 87 миллионов пользователей. При этом руководитель Facebook Марк Цукерберг уже готовится к двухдневному свидетельствованию в Конгрессе США.

Facebook розповість користувачам правду про їхні дані

Пользователи получат одно из 2 писем

Что известно о скандале с утечкой личных данных из Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

Теги: Техно Facebook Интернет Скандал
Источник: 24 Канал
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