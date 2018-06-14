Сегодня никто не готов ехать в РФ бороться за жизнь человека: Сыроид о резолюции по Сенцову

Принятием резолюции, осуждающей действия России в отношении незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, Европарламент не смог показать, что готов к активным действиям, чтобы спасти человеку жизнь.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразила вице-спикер Оксана Сыроид.

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"Знаете, осудить Россию за то, что она делает с Сенцовым, оказалось гораздо легче, чем объявить бойкот Чемпионату мира. А знаете почему? Потому что все более или менее понимают, что сделать что-то для Олега Сенцова почти никто ничего не может, кроме как обращаться с заявлениями", – сказала она.

Также Сыроид выразила сомнения, что принятые в Европарламенте резолюции с осуждением действий России относительно политзаключенных, являются активными действиями.

Никто сегодня не готов ехать в Россию и бороться за жизнь человека. Да? А объявить бойкот Чемпионату мира – это означает активные действия. Это значит чего-то не делать, значит от чего-то воздержаться. А это уже гораздо сложнее, чем просто принимать резолюции,

– добавила вице-спикер.