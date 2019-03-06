Сегодня почти весь производственный потенциал Украины выкачивается десятью семьями, – Садовый

"За последние месяцы был на многих украинских предприятиях и видел тот потенциал, который, к большому сожалению, не развивается".

Находясь с рабочим визитом на харьковском заводе UBC (Украинская пивная компания), лидер "Самопомочи" Андрей Садовый отметил, что Украина имеет шансы стать мировым лидером в отдельных отраслях производства.

"Самолеты умеем производить, ракеты умеем запускать. Не так много стран мира имеют такие ресурсы. Вот вы научились производить охладители. Имеете 20% мирового рынка пивоохладителей и до 30% европейского рынка холодильных шкафов. Это очень круто, и большое уважение вам всем – вы показываете Украине пример", – обратился Садовый к работникам предприятия.

Политик отмечает – сегодня фактически весь производственный потенциал Украины выкачивается десятью семьями, которые вывозят все деньги за границу и делают там себе нормальную жизнь:

"А на харьковском "Конном рынке" очередь в магазин, где продают просроченные продукты. Поэтому надо выгонять из власти жуликов и наводить в стране порядок".