Сегодня стартуют новые сезоны чемпионатов Англии и Франции

В пятницу, 10 августа, АПЛ стартует поединком "Манчестер Юнайтед" – "Лестер", который состоится на "Олд Траффорд". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Еще шесть матчей чемпионата Англии будут сыграны в субботу, 11 августа. Тур будет завершен в воскресенье, 12 августа, центральным поединком станет противостояние "Арсенала" и действующего чемпиона "Манчестер Сити", пишет Sportarena.

Читайте также: Зинченко отличился невероятным голом на тренировке "Манчестер Сити": видео

Кроме Александра Зинченко, который не покинул "горожан" в летнее трансферное окно, в АПЛ можно будет наблюдать за выступлениями украинца Андрея Ярмоленко, который перебрался в "Вест Хэм". "Молотобойцы" в 1-м туре сыграют против "Ливерпуля" (12 августа). Сезон в Англии начался поединком за Суперкубок, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Челси" (2: 0).

Также первый поединок состоится и в чемпионате Франции. "Марсель" примет "Тулузу" (начало – в 21:45). Остальные матчи состоятся 11-12 августа.

Действующий чемпион Франции ПСЖ начнет выступления в Лиге 1 с домашней встречи против "Кана". Этот матч закроет программу 1-го тура. Ранее парижане разгромили "Монако" (4: 0) в поединке за Суперкубок Франции.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24