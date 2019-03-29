Сегодня у нас – две Украины, люди, придите на выборы, – Кучма эмоционально обратился к украинцам

Второй Президент Украины Леонид Кучма призвал украинцев прийти на избирательные участки 31 марта и проголосовать на выборах Президента Украины. По его словам, только украинцы сейчас могут выбрать путь для дальнейшего развития страны.

Так, Кучма призвал соотечественников на президентских выборах проголосовать за изменения. Об этом он сказал, выступая перед журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

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Я прежде всего хочу обратиться чтобы сказать: придите, люди добрые, на выборы. Потому что сегодня перед Украиной стоит задача – какой путь мы выберем? Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Могу немного аллегориями сказать – мы практически построили разделительный забор в Украине, сегодня существует две Украины, а это ужас,

– отметил он.

Кроме того, Кучма отметил, что Украина занимает "последнее место во всех рейтингах, прежде всего, с точки зрения экономики".

"Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще сегодня можно сказать, не существует, остатки только. Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные силы и мощную армию, если экономики нет у нас? Вот поэтому надо над этим думать в первую очередь", – высказался он.

Отметим, что ни один из украинских президентов не назвал кандидата, за которого будет голосовать на предстоящих выборах главы государства.

К примеру, Виктор Ющенко указал, что лучший президент – тот, кто может дать ответ на 5 главных вопросов, которые в Украине стоят на повестке дня. Это – война, политика безопасности, как принести стране гарантию ее вечного существования, политика национального восстановления и национального становления Украины и экономический план для государства.

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В свою очередь, первый Президент Украины Леонид Кравчук высказался о предстоящих выборах, приветствуя женщин с 8 марта. В своем поздравлении он, так же как и Кучма, призвал всех прийти на участки и сделать свой выбор. По его убеждению, пожилые люди должны помочь молодым осознать суть и драматизм текущего момента, а молодежь – взять на себя большую ответственность за Украину.

Об украинских выборах даже высказывался президент-беглец Виктор Янукович. На своей неожиданной пресс-конференции в России в феврале он анонсировал "разнообразные технологии", которые якобы позволят украинской власти "фальсифицировать" результаты. И фальсифицировать не просто, а "страшно". Янукович считает, что как президентские, так и парламентские выборы будут самыми грязными за всю историю независимой Украины.