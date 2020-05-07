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      Сегодня враг – путинская Россия: видеоролик Института нацпамяти о Второй мировой и Украине

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      Видео Института нацпамяти 2020 о Второй мировой войне
      Как Украина будет отмечать День памяти и примирения / Скриншот из видео

      Украинский институт национальной памяти 6 мая обнародовал ко Дню памяти и примирения ролик "Вторая мировая война: как мы помним". Интересно, что видео можно посмотреть с субтитрами на русском языке.

      Директор УИНП Антон Дробович рассказал, что Украина выбирает европейскую модель памяти о событиях той войны, сообщает 24 канал.

      Интересно Сколько украинцев считают 9 мая – Днем победы в ВОВ: инфографика

      Дробович напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945 год Украина потеряла более 8 миллионов жизней. Он добавил, что эти дни символизируют не триумф победителей над побежденными. Они прежде всего должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами.

      Он подчеркнул, что уроком Второй мировой "должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно его защищать".

      Только негодяи, которые не понимают ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня это – путинская Россия. Мы не имеем права проиграть. Как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю,
      – сказал Дробович.

      По его словам, сейчас залогом существования Украины как суверенного государства является мощь Вооруженных сил.

      Смотрите видео Института нацпамяти об украинцах во Второй мировой войне:

      друга світова
      Что думают украинцы о 9 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Декоммунизация Война История Антон Дробович 9 мая День Победы Новости политики
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