Сегодня враг – путинская Россия: видеоролик Института нацпамяти о Второй мировой и Украине

Украинский институт национальной памяти 6 мая обнародовал ко Дню памяти и примирения ролик "Вторая мировая война: как мы помним". Интересно, что видео можно посмотреть с субтитрами на русском языке.

Директор УИНП Антон Дробович рассказал, что Украина выбирает европейскую модель памяти о событиях той войны, сообщает 24 канал.

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Дробович напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945 год Украина потеряла более 8 миллионов жизней. Он добавил, что эти дни символизируют не триумф победителей над побежденными. Они прежде всего должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами.

Он подчеркнул, что уроком Второй мировой "должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно его защищать".

Только негодяи, которые не понимают ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня это – путинская Россия. Мы не имеем права проиграть. Как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю,

– сказал Дробович.

По его словам, сейчас залогом существования Украины как суверенного государства является мощь Вооруженных сил.

Смотрите видео Института нацпамяти об украинцах во Второй мировой войне:



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