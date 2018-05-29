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Сегодня все песни я буду петь для нее: Олег Винник прокомментировал смерть мамы, – СМИ

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Олег Винник прокомментировал смерть мамы, – СМИ
Олег Винник прокомментировал смерть мамы, – СМИ / Фото из свободных источников

Украинский певец Олег Винник, у которого 28 мая на 81-м году жизни скончалась мать – Анна Яковлевна, рассказал, что запланированный концерт в Тернополе он не будет отменять и все песни посвятит покойной матери.

Об этом сообщают в ТСН.

Сегодняшний концерт на Тернопольском городском стадионе Олег Винник отменять не будет и посвятит концертную программу памяти своей матери.

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Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери,
– прокомментировал певец.

Украинский исполнитель также добавил, что его ноша – это дарить счастье людям и он с честью будет нести свой крест.

Концерт на Тернопольском городском стадионе должен был начаться в 20:00.

 

В сети уже начали появляться первые записи с концерта Олега Винника в Тернополе 29 мая.

 

 

 

Напомним, что известие о смерти матери Олега Винника появилось на сайте украинского издания "ТСН" со ссылкой на родственников певца. Известно, что похороны Анны Яковлевны состоятся в среду, 30 мая. Отмечается, что мать Олега Винника длительное время болела и перенесла три инсульта. Официального подтверждения от украинского артиста в сети так и не появилось.

Теги: Новости Украины LifeStyle Потери Музыка
Источник: 24 Канал
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