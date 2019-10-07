Сегодня все садики, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло, – Садовый
Начиная с понедельника, 7 октября, во Львове стартовал отопительный сезон для садиков, школ, больниц и поликлиник. Об этом в своем фейсбуке сообщил городской голова Андрей Садовый.
Садовый обратился к львовянам и объяснил, что делать, если тепла в школе или больнице нет
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Если в вашем заведении холодно:
► Обращайтесь на Горячую линию города Львов 1580.
► Звоните прямо в Администрацию городского головы по номеру +380 32 297 59 05.
"Буду держать на контроле. Дети и больные должны быть в тепле", – подчеркнул Садовый.
Отметим, что календарная дата старта отопительного сезона в Украине – 15 октября.
Однако в каждом регионе органы местного самоуправления самостоятельно решают, когда включать отопление.