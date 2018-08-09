Сегодня "Заря" и "Мариуполь" сыграют в Лиге Европы: чего ожидать от украинских команд

"Заря" начинает борьбу в еврокубках. И уже в третьем квалификационном раунде Лиги Европы на луганчан ждет четвертая команда чемпионата Португалии – "Брага".

"Мы готовились к этой игре. Ждали эту игру. Да, действительно, нам попался очень сильный соперник – "Брага". Это та команда, которая фактически ежегодно принимает участие в европейских турнирах", – отметил главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

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Но статус соперника не пугает игроков "Зари", которые с нетерпением ждут матча с "Брагой". Несмотря на поражение и ничью в последних двух матчах чемпионата, футболисты луганского клуба готовы дать бой португальцам в первом матче.

Настроение боевое, потому что это все же Лига Европы. И как-то настроение совсем другое. Это европейская арена, все хотят на ней сыграть. Тем более, в нашем клубе есть новички, которые хотят проявить себя,

– сказал полузащитник "Зари" Александр Караваев.

А вот другой представитель Украины в Лиге Европы – "Мариуполь" – уже попробовал на вкус победу на арене. После победы над "Юргорденом" приазовцы встретятся с "Бордо".

Матч с французами станет настоящим испытанием для игроков Мариуполя. Как смогут себя проявить игроки из Приазовья узнаем в четверг, 9 августа. Игра начнется в 20:00. Стартовый свисток в матче "Зари" с "Брагой" прозвучит в 21:30.

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