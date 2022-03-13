Журналистам запретили въезд в Ирпень
13 марта 2022 , 17:13Читати новину українською
Источник:телеграм Маркушина Александра
Власти запретили въезд журналистов в Ирпень Киевской области. Соответствующее решение было принято после того, как кафиры обстреляли американских журналистов.
Соответствующую информацию обнародовал городской голова Ирпеня. Это случилось на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Журналистам запретили въезд в Ирпень
С сегодняшнего дня (говорится о 13 марта – 24 канале) мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им и нашим защитникам,
– заявил Александр Маркушин.
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