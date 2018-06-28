Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет

У нас очередные бесконечные праздники. Теперь – День Конституции. Целых четыре дня, которые можно провести на море, в горах, на даче, дома на диване, или на скамейке в парке. Или под скамейкой в состоянии полного алкогольного очумения.

Что празднуем – никто толком не скажет. Праздник Основного закона, которого по факту нет. Который не работает, потому что является набором невыполнимых деклараций. Или выполнимых, но которые никто не спешит выполнять. Начиная с президента – "гаранта Конституции", сознательно нарушающего чуть ли не все статьи подряд, и заканчивая обыкновенным гражданином, никогда не читающего Конституцию за ненадобностью.

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Много говорят теперь о необходимости новой Конституции, нового общественного договора (НОД). Дело хорошее, но откуда уверенность, что самый лучший НОД будет выполняться лучше, чем старая, и не такая уж плохая – в целом – Конституция?..

В современных украинских реалиях разговоры о новой Конституции, после принятия которой мы наконец уже заживем как люди, – не что иное, как предвыборная технология отдельных политиков. А "новый общественный договор" означает договорняки олигархов накануне очередного переформатирования власти.

Посмотрите, сколько неглупых людей привлекла Юлия Владимировна к активному педалированию этой темы. Один Дацюк чего стоит... И вроде бы это хорошо... Только не верю я ни разу, что на деньги олигархов можно создать новую идеальную Конституцию, которая отменит, наконец, феодальное право в Украине. Они ведь не самоубийцы, и денег на ветер не бросают. Обойдутся, как обычно, лишними выходными днями.

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