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Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет

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Сегодня День Конституции, а что празднуем – никто толком не скажет
Сегодня День Конституции, а что празднуем – никто толком не скажет / Фото з відкритих джерел

У нас очередные бесконечные праздники. Теперь – День Конституции. Целых четыре дня, которые можно провести на море, в горах, на даче, дома на диване, или на скамейке в парке. Или под скамейкой в состоянии полного алкогольного очумения.

Что празднуем никто толком не скажет. Праздник Основного закона, которого по факту нет. Который не работает, потому что является набором невыполнимых деклараций. Или выполнимых, но которые никто не спешит выполнять. Начиная с президента "гаранта Конституции", сознательно нарушающего чуть ли не все статьи подряд, и заканчивая обыкновенным гражданином, никогда не читающего Конституцию за ненадобностью.

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Много говорят теперь о необходимости новой Конституции, нового общественного договора (НОД). Дело хорошее, но откуда уверенность, что самый лучший НОД будет выполняться лучше, чем старая, и не такая уж плохая в целом Конституция?..

В современных украинских реалиях разговоры о новой Конституции, после принятия которой мы наконец уже заживем как люди, не что иное, как предвыборная технология отдельных политиков. А "новый общественный договор" означает договорняки олигархов накануне очередного переформатирования власти.

Посмотрите, сколько неглупых людей привлекла Юлия Владимировна к активному педалированию этой темы. Один Дацюк чего стоит... И вроде бы это хорошо... Только не верю я ни разу, что на деньги олигархов можно создать новую идеальную Конституцию, которая отменит, наконец, феодальное право в Украине. Они ведь не самоубийцы, и денег на ветер не бросают. Обойдутся, как обычно, лишними выходными днями.

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Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Конституция
Источник: Юрий Касьянов
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