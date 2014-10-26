Сегодня тысячи людей в окопах для того, чтобы могли состояться выборы, — Соболев

Глава общественного люстрационного комитета, кандидат в народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" Егор Соболев подчеркнул важность отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал в эфире "Шустер LIVE" на телеканале "Украина".

По его словам, "дело не только в том, что многие люди отдали свою жизнь".

Они и сейчас продолжают это делать. Сегодня тысячи людей в окопах, для того, чтобы одни могли проголосовать, а другие — быть избранными. Поэтому у меня большая просьба ко всем коллегам: давайте перестанем разбираться, кто, что, когда говорил или делал. Давайте говорить сейчас о том, что необходимо делать, — подчеркнул политик.

Кандидат в нардепы отметил, что предложение №1 его политической силы — это отмена депутатской неприкосновенности.

"Пока все депутаты помнят, о чем говорили с избирателями, не найдется ни одной силы, которая за это не нажмет кнопку "ЗА". Давайте начнем с себя и сделаем этот шаг", — сказал Соболев.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко заверил, что новый Кабинет министров будет формироваться не по квотному принципу.