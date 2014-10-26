00:42
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Сегодня тысячи людей в окопах для того, чтобы могли состояться выборы, — Соболев

      191 Читати новину українською
      Егор Соболев
      Егор Соболев / ukr-online.com

      Глава общественного люстрационного комитета, кандидат в народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" Егор Соболев подчеркнул важность отмены депутатской неприкосновенности.

      Об этом он сказал в эфире "Шустер LIVE" на телеканале "Украина".

      По его словам, "дело не только в том, что многие люди отдали свою жизнь".

      Они и сейчас продолжают это делать. Сегодня тысячи людей в окопах, для того, чтобы одни могли проголосовать, а другие — быть избранными. Поэтому у меня большая просьба ко всем коллегам: давайте перестанем разбираться, кто, что, когда говорил или делал. Давайте говорить сейчас о том, что необходимо делать, — подчеркнул политик.

      Кандидат в нардепы отметил, что предложение №1 его политической силы — это отмена депутатской неприкосновенности.

      "Пока все депутаты помнят, о чем говорили с избирателями, не найдется ни одной силы, которая за это не нажмет кнопку "ЗА". Давайте начнем с себя и сделаем этот шаг", — сказал Соболев.

      К слову, Президент Украины Петр Порошенко заверил, что новый Кабинет министров будет формироваться не по квотному принципу.

      Теги: Новости политики Верховная Рада Самопомич Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 137
      Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      16 ноября , 22:46 Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      157
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 ноября , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 843
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 ноября , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1452
      Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      16 ноября , 20:00 Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      Олена Булан 469
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Украинских депутатов не должно быть в Европарламенте, - оппозиция
       10 октября 2013 , 11:42 1
      Город Васильков после 28 октября остался без отопления
       2 ноября 2012 , 19:17 2
      Главные новости футбола 15 октября: Англия на выезде одолела Испанию, сборная Украины готовится к важной игре Лиги наций
       16 октября , 07:00
      Подвиги Пятова, справедливая победа и теневой герой – что говорят цифры о матче Украина – Чехия
       17 октября , 17:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук