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      Сехудо неожиданно победил Диллашоу за 32 секунды

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      Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу
      Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу / Фото из открытых источников

      Главная встреча чемпионата UFC Fight Night 143 завершилась очень быстро: Генри Сехудо нокаутировал Ти Джея Диллашоу всего за 32 секунды.

      Ради боя с Сехудо Ти Джей спустился на одну весовую категорию.

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      Если бы Диллашоу победил, то выбрал бы пояс в двух дивизионах и стал бы в один ряд с Конором Макгрегором и Даниэлем Кормье.

      На протяжении всей подготовки к встрече Ти Джей был уверен в своей победе, но в октагоне все сразу же пошло не по сценарию американца. Сехудо удалось сбить Диллашоу с ног. Тот начал подниматься на ноги, и неожиданно получил левый боковой в подбородок.

      Сехудо та Діллашоу
      Бой между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу

      После боя Сехудо предложил сопернику реванш, но уже в весовой категории Ти Джея. Спортсмен согласился, поэтому впереди – еще один поединок чемпионов UFC.

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      Теги: Бокс Спорт
      Источник: 24 канал
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