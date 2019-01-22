Сехудо неожиданно победил Диллашоу за 32 секунды

Главная встреча чемпионата UFC Fight Night 143 завершилась очень быстро: Генри Сехудо нокаутировал Ти Джея Диллашоу всего за 32 секунды.

Ради боя с Сехудо Ти Джей спустился на одну весовую категорию.

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Если бы Диллашоу победил, то выбрал бы пояс в двух дивизионах и стал бы в один ряд с Конором Макгрегором и Даниэлем Кормье.

На протяжении всей подготовки к встрече Ти Джей был уверен в своей победе, но в октагоне все сразу же пошло не по сценарию американца. Сехудо удалось сбить Диллашоу с ног. Тот начал подниматься на ноги, и неожиданно получил левый боковой в подбородок.



Бой между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу

После боя Сехудо предложил сопернику реванш, но уже в весовой категории Ти Джея. Спортсмен согласился, поэтому впереди – еще один поединок чемпионов UFC.

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