Сейчас нет времени для "раскачки", – Саакашвили о проблемах экономики

Сейчас в Украину приходит большая волна кризиса. По прогнозам Михеила Саакашвили, первые 2–3 недели люди будут тратить деньги.

О том, какие препятствия ждут бизнес, и об украинских олигархах – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал сам Михеил Саакашвили.

О падении экономики и бизнесе

Если деньги у людей остались.

Да. Все же сейчас, во время карантина, большое количество людей не тратили много денег, но сейчас они пойдут в салоны, по магазинам, покупать какие-то вещи, где-то 2–3 недели будет впечатление, что экономика зашевелилась и что-то все же начинается. Но потом почти все поймут, что денег больше нет. Кроме того, они должны понять, что не только нет денег, но и не будет рабочих мест. Значительная часть рабочих мест просто не вернется.

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Очень большое количество малых и средних предприятий обанкротятся, крупные также. Если сейчас эти энергетические шахты остановили, восстановить свою технологическую работу позже будет невозможно. То есть десятки тысяч людей останутся просто без работы.

К тому же примерно 2 миллиона заробитчан вернулись в Украину. Может, в лучшем случае, миллион из них вернутся в Польшу. Я не думаю, что это хороший сценарий для Украины, но для этих людей – да. Но миллион останется, то есть будет 2–-3 миллиона дополнительных безработных, при том, что нет никаких возможностей для экономического роста.

К тому же падение экономики планируют на 10–12 %, если на это реалистично смотреть. Поэтому сейчас мне нужны очень радикальные и ординарные шаги.

Например, какие?

Полная дерегуляция и изменение бизнеса. Украинцы очень предприимчивы и сильны в бизнесе, когда есть возможность. То, что они имеют опыт и успех, даже в условиях, когда все государство работало против них, значит, если государство наконец начнет работать на них, они могут создать целое. Государство в Украине чуда никогда не создаст. Единственное, что оно может сделать – отцепиться от людей, которые реально создают национальный продукт страны и благосостояние. И это моя цель, моя мечта.

Смотрите полное видео интервью 24 канала с Михеилом Саакашвили:

То есть вы предложите президенту отцепиться от бизнеса?

Нет, не ему. Отцепить старый администрационный аппарат, который не изменился. Все эти люди работают на всех уровнях. Просто эту "кормушку" закрыть, этих людей изолировать от экономики, бюрократии, которая убивает украинскую экономику. Потому что когда такое падение планируется, мы не имеем права просто делать бизнес, как всегда. Не будет бизнеса, как всегда, то есть коррупции и преступности власти, как всегда. Этого не будет и не может быть. Даже теоретически так нельзя сложить пазл.

Об украинских олигархах

Вторая проблема украинской экономики – это олигархи. Большая часть экономики принадлежит им, а не малому и среднему бизнесу. Вы знакомы с кем-то из них – Ахметовым, Коломойским? Вы встречались?

Нет. Я всех их знаю, они должны сохранить дистанцию от экономики. Кстати, у них тоже очень плохо идут дела. У них нет личных проблем, они имеют запасы. Если их предприятия "упадут", какие-то еще останутся.



Ринат Ахметов / Фото The world news

Меня больше беспокоят те люди, которые на них работают. Если, например, Ахметов закроет "Павлоградуголь", у него останется еще 10 предприятий. Но 35 тысяч людей, которые там работают, не будут иметь денег. Есть еще "Бурштынская ТЭС", которая остановилась. Весь город Бурштын от них зависит: детские сады, все заведения, все получали заработную плату. Сейчас у них ее нет. У Ахметова все будет в порядке, а вот у этих людей – нет. Поэтому нам необходимо спасать экономику и действовать очень быстро и оперативно. Поэтому сейчас нет времени на "раскачку", действовать надо было еще позавчера.

Почему в Украине начался энергетический кризис?Для него сложились идеальные условия. Новый рынок электроэнергии так и не удалось запустить. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года было на 9% ниже, чем ожидалось – из-за аномально теплой зимы и сокращения промышленного производства. К тому же из-за карантина и вынужденной остановки многих предприятий и бизнесов потребление энергии в Украине (да и во всем мире) сократилось еще больше.



На рынке появился колоссальный избыток энергии и профицит мощностей для ее производства. Платежи за коммуналку резко сократились. Кроме того, к кризисному периоду энергетическая отрасль приблизилась без главы профильного министерства, который мог бы грамотно вывести страну из этой ситуации. В новом правительстве Министерство энергетики и окружающей среды до сих пор не имеет полноправного руководителя, только исполняющих обязанности.

Вы представляете, что надо делать? Потому что Зеленского упрекают в отсутствии стратегического видения, куда и как должна двигаться страна и как решать проблему. Вы можете ему дать это видение?

У меня есть свое наследие и я также наблюдаю. Есть то, что меня беспокоит. Я не могу сказать, что у меня нет личных амбиций, я не буду лгать. У меня есть личные амбиции.

Я правильно понимаю, что эта должность временная? Следующим шагом был бы портфель министра или премьера?

Нет. Эта должность для меня – очередной инструмент получить результат. Если будет результат, мне должностей не нужно. Если не будет результатов – никаких других постов тоже не будет.

О собственных амбициях и ожиданиях

Что для вас будет результатом?

Результат для меня будет, если не олигархи, а простые рядовые украинские предприниматели, люди, которые создают благосостояние страны, скажут, что в тот период инициировали проекты, которые инициировал президент Зеленский, но где участвовал и Саакашвили или кто-либо, кто с ним работает, но это проекты Зеленского. Скажут, что благодаря этому решению мы смогли выжить во время кризиса, избежать худшего.

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Когда я убедил Порошенко снять с виноделов Украины абсолютно неразумный налог, который убивал местное виноделие. Я это сделал и один винодел говорил: "Если ты еще сделаешь дорогу к моему дому, я тебе поставлю памятник".

Поставил?

Нет, забыл, конечно. Но недавно я был в Одесской области и где-то в Татарбунарском районе он действительно поставил такой кусок железа, где написано "Памятник Саакашвили". И это самая большая награда для меня. Хороший человек, я его один раз увидел, мы не знакомы, он не обязан меня как-то благодарить. Но я хочу, чтобы Зеленскому ставили такие памятники по всей стране. Хочу, чтобы он был успешным, успешный президент – это успешная страна. А крепкая Украина для меня как для патриота Украины и Грузии важна – не будет Украины, не будет Грузии. Это все, точка. Мы же знаем, как история всегда "играла" с нами. Поэтому моя заинтересованность очень прямая.



"Успешный президент – это успешная страна", – Саакашвили / Фото 24 канал

А вы не боитесь, что все закончится для вас так же, как это закончилось для Гончарука, Рябошапки, Данилюка? Люди скажут: "Реформ нет, Саакашвили не работает"?

Я не боюсь, что это плохо закончится для меня. Если это плохо закончится для Украины – это будет моя личная трагедия и катастрофа на всю оставшуюся жизнь. Этого я реально боюсь. Меня много раз увольняли, и что? Есть традиция меня увольнять и выбрасывать меня из страны, но я возвращаюсь, это не проблема. Но было бы куда возвращаться – вот в чем проблема.

Что известно об отставке Рябошапки?Верховная Рада 5 марта отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим в своем последнем слове он заявил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью. Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования.



Рябошапка заявлял, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело. Когда же фракция "Слуги народа" объясняла причины отставки Рябошапки, то одной из претензий было то, что большое количество прокурорских дел остались без присмотра, вероятно – из-за реформы и очищения Офиса генпрокурора. Однако, по словам самого Рябошапки, эта проблема была связана не с работой Офиса генпрокурора, а с работой ГБР.



САП открыла уголовное производство против Рябошапки по двум статьям – декларирование недостоверной информации и принятие предложения, обещания или получения взятки.

Мне кажется, что все заинтересованы в успехе президента Зеленского и у него есть большой потенциал. У меня нет впечатления, что есть государственная машина, которая занимается информированием населения. Я ожидал, что это будет. Сейчас гораздо более раскручены люди, которые вообще ничего не сделали для страны, кроме плохого.

Когда мне говорят, что нельзя меня назначать, потому что я ничего не сделал – я согласен, что ничего не сделал, но и ничего плохого тоже не сделал для страны. А они, гады, уже столько плохого сделали, что не имеют права вообще существовать в политическом пространстве. Ваше место в других местах. Поэтому Зеленский имеет потенциал, мандат, талант. И я хочу, чтобы он был успешным, потому что Украина имеет право быть успешной.

Ваши личные амбиции в украинской политике – это что? Какая должность вас бы удовлетворила?

Та, где я могу показать результат. Там, где люди могут сказать, что в этом помог Саакашвили – все сделал Зеленский, правительство, но также помог Саакашвили.

Как Каха Бендукидзе, мой близкий друг, если бы он стал министром экономики Украины, как тогда планировалось, может бы экономическая история Украины сложилась бы иначе. К сожалению, он не дожил до этого дня, но в центре Киева есть его улица. Я на это претендую. Но эти люди имеют свои маленький уголок в истории Украины.

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Чтобы был результат, вы должны быть на посту, где есть реальные рычаги влияния.

Сегодня настолько все старые структуры работают, вы думаете, что правительство имеет много рычагов влияния?

А кто имеет?

Пока что есть президентский мандат. Но вы видите, как ведут себя суды, местные головы, вообще институты не работают. Сейчас мы их собираем. Если я специалист в какой-то области, то это в том, чтобы собирать государственные институты, которых не существует. Давайте признавать, как есть – действующих настоящих институций в Украине почти нет.



Что известно о Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала