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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Сейчас расходы Киева на борьбу с коронавирусом достигают миллиарда гривен, – Кличко

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      По предварительным подсчетам, Киев потратит на борьбу с коронавирусом миллиард гривен. Однако в случае обострения ситуации сумма может увеличиться.

      О денежных расходах столицы из-за распространения коронавируса сообщил мэр Киева, информирует пресс-служба КГГА.

      Обратите внимание Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко

      По предварительным расчетам, потери для столицы (на борьбу с коронавирусом – 24 канал) уже достигают одного миллиарда гривен,
      – заявил Кличко.

      По его словам, сумма может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса.

      Обратите внимание! Киевсовет соберется 26 марта на внеочередное заседание. На нем планируют пересмотреть бюджет города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом.

      Карантин в Киеве: основное

       

      • С 18 марта в Украине полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение во всех регионах. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро.
      • Коммунальщики Киева дезинфицируют жилые многоэтажки.
      • В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.
      • С 23 марта в столице действуют более строгие ограничения. Так, общественным транспортом разрешили пользоваться только спецпработникам определенных категорий, а посещать спортивные площадки запретили.
      • По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 113 заражений коронавирусом, 34 – в Киеве.

      Важливість карантину Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Правительство продлило карантин до 24 апреля
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Киева Деньги Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко КГГА
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