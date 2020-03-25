Сейчас расходы Киева на борьбу с коронавирусом достигают миллиарда гривен, – Кличко

По предварительным подсчетам, Киев потратит на борьбу с коронавирусом миллиард гривен. Однако в случае обострения ситуации сумма может увеличиться.

О денежных расходах столицы из-за распространения коронавируса сообщил мэр Киева, информирует пресс-служба КГГА.

Обратите внимание Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко

По предварительным расчетам, потери для столицы (на борьбу с коронавирусом – 24 канал) уже достигают одного миллиарда гривен,

– заявил Кличко.

По его словам, сумма может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса.

Обратите внимание! Киевсовет соберется 26 марта на внеочередное заседание. На нем планируют пересмотреть бюджет города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом.

Карантин в Киеве: основное

С 18 марта в Украине полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение во всех регионах. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро.

Коммунальщики Киева дезинфицируют жилые многоэтажки.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

С 23 марта в столице действуют более строгие ограничения. Так, общественным транспортом разрешили пользоваться только спецпработникам определенных категорий, а посещать спортивные площадки запретили.

По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 113 заражений коронавирусом, 34 – в Киеве.

Важность карантина / Инфографика 24 канала