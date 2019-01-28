Сейчас в раздевалке даже "послать" некого, – Милевский о возвращении в "Динамо" Брест
Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал об атмосфере в команде после своего возвращения в белорусский клуб.
Артем Милевский прокомментировал свое возвращение в "Динамо" с Бреста в эфире телеканала "Беларусь 5".
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Сейчас в раздевалке даже послать некого – так шутим с пацанами. В команде сейчас все звезды. Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня и заканчивая Пашей Нехайчиком. Рад вернуться. Будем готовиться к сезону – время есть,
– сказал Милевский.
Украинец вернулся в клуб из Беларуси в середине января 2019 года, перед этим бросив венгерскую "Кишварду" (8 матчей и 0 голов).
Милевский уже выступал в Бресте в течение двух сезонов 2017 и 2018 годов, за это время сыграв 38 матчей и забив 10 голов.