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      Сейчас в раздевалке даже "послать" некого, – Милевский о возвращении в "Динамо" Брест

      27 Читати новину українською
      Артем Милевский
      Артем Милевский / 1927.kiev.ua

      Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал об атмосфере в команде после своего возвращения в белорусский клуб.

      Артем Милевский прокомментировал свое возвращение в "Динамо" с Бреста в эфире телеканала "Беларусь 5".

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      Сейчас в раздевалке даже послать некого – так шутим с пацанами. В команде сейчас все звезды. Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня и заканчивая Пашей Нехайчиком. Рад вернуться. Будем готовиться к сезону – время есть,
      – сказал Милевский.

      Украинец вернулся в клуб из Беларуси в середине января 2019 года, перед этим бросив венгерскую "Кишварду" (8 матчей и 0 голов).

      Милевский уже выступал в Бресте в течение двух сезонов 2017 и 2018 годов, за это время сыграв 38 матчей и забив 10 голов.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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