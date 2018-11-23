"Сейчас выходим и бомбим как Элина", – сестры Киченок о победе на WTA Elite Trophy

Сестры Людмила и Надежда Киченок в паре в этом сезоне выиграли малый Итоговый турнир в Чжухае (WTA Elite Trophy). Произошло это уже после того, как Итоговый турнир WTA в Сингапуре выиграла другая украинка – Элина Свитолина. Именно последняя и вдохновила сестер на победу.

Стоит отметить, что в течение сезона сестры играли с разными напарницами. Так, Людмила сыграла в паре с восемью теннисистками. Надежда же почти весь сезон сыграла с одной теннисисткой. Но на малый Итоговый турнир в Чжухай сестры поехали вместе.

"Сначала у нас были смешные ситуации. Например, Люда привыкла перед подачей показывать, куда она будет двигаться или куда мне бить, а я наоборот к этому не привыкла и меня это сбивало. Поэтому мы, конечно же, обсудили, как нам лучше взаимодействовать, и стало все намного лучше", – рассказала Надежда Киченок.

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На самом турнире девушки выиграли первый сет, но затем проиграли второй сет. Победу с финале же одержали благодаря тому, что забирали решающий супер-тайбрейкт.

"Нас вдохновила Элина! Она так боролась в Сингапуре, и нам хотелось показать, что и мы можем бороться и побеждать. В первом матче перед супер-тайбрейком мы сказали друг другу: "Сейчас выходим и бомбим как Элина!"Так и получилось", – призналась Людмила Киченок.