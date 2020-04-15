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      Сейчас Зеленский получил бы на 14-15% больше голосов, чем в первом туре выборов 2019 года: КМИС

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Если бы сейчас в Украине проходили выборы президента, Владимир Зеленский набрал бы в первом туре на 14 − 15% больше голосов избирателей, чем во время президентских выборов 2019 года. Тогда он получил 30,24%.

      Об этом в интервью журналистке НВ Ольге Духнич сообщил Владимир Паниотто, глава Киевского международного института социологии.

      "Парадоксально, но вместе со снижением уровня доверия к президенту его электоральный рейтинг не упал, а вырос. Сейчас Зеленский получил бы, по нашим последним данным, где-то на 14-15% больше голосов избирателей, чем в первом туре выборов год назад. Электоральный рейтинг – это относительная, а не абсолютная оценка, ведь нужно выбрать одного человека из ряда. И так, поскольку нет каких-то альтернатив действующему президенту, то его все равно выбирают многие люди", – пояснил социолог.

      В то же время большая часть электората действующего президента Украины, что в нем "разочаровалась" (26%), проголосовала бы на выборах за сопредседателя пророссийской политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко, отметил Паниотто, тогда как главы Европейской солидарности и президента Петра Порошенко готовы поддержать 1% электората, который "отвернулся" от Зеленского.

      "Главные критики Зеленского не так много выигрывают для себя. А вот с партиями ситуация для критиков лучше. Президентская партия уже вызывает к себе негативное отношение, что, по мнению респондентов, президенту не помогает, а мешает", – подчеркнул глава КМИС.

      На президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский во втором туре получил 73,22% голосов избирателей, тогда как его политический оппонент – тогдашний действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.

      Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 40% опрошенных считают, что власть достигает успеха в противодействии эпидемии коронавируса, 48% – придерживаются мнения, что не достигает.

      В марте к Владимиру Зеленскому положительно относились 46% опрошенных (в феврале – 48%), нейтрально – 33% (в феврале – 29%), отрицательно – 21% (в феврале – 24%).

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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