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      Сейвы украинских вратарей попали в топ-10 группового этапа Лиги Европы: видео

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      Денис Бойко
      Денис Бойко

      Сейвы вратаря "Динамо" Дениса Бойко и голкипера "Ворсклы" Богдана Шуста вошли в число лучших по итогам группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона.

      Официальный Twitter турнира опубликовал подборку лучших голкиперских сейвов этой стадии соревнований, куда включил подвиг Бойко в матче 4 тура с "Ренном" (3:1) и Шуста в поединке 1 тура против "Арсенала" (2:4).

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      Киевляне по итогам группового турнира заняли первое место в группе Е, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", и вышли в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с "Олимпиакосом" 14-го и 21 февраля.

      "Ворскла" заняла третье место в группе Е, пропустив вперед "Арсенал" и "Спортинг" и опередив по дополнительным показателям "Карабах".

      Кроме украинцев в список попали Бернд Лено ("Арсенал"), Томас Дидиллон ("Андерлехт"), Гильермо Очоа ("Стандард"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александер Вальке ("Зальцбург"), Александр Васютин ("Сарпсборг"), Андре Хансен ("Русенборг"), Жозе Са ("Олимпиакос").

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      Теги: Футбол Спорт ФК Ворскла Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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