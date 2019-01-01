Сейвы украинских вратарей попали в топ-10 группового этапа Лиги Европы: видео

Сейвы вратаря "Динамо" Дениса Бойко и голкипера "Ворсклы" Богдана Шуста вошли в число лучших по итогам группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона.

Официальный Twitter турнира опубликовал подборку лучших голкиперских сейвов этой стадии соревнований, куда включил подвиг Бойко в матче 4 тура с "Ренном" (3:1) и Шуста в поединке 1 тура против "Арсенала" (2:4).

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Киевляне по итогам группового турнира заняли первое место в группе Е, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", и вышли в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с "Олимпиакосом" 14-го и 21 февраля.

"Ворскла" заняла третье место в группе Е, пропустив вперед "Арсенал" и "Спортинг" и опередив по дополнительным показателям "Карабах".

Кроме украинцев в список попали Бернд Лено ("Арсенал"), Томас Дидиллон ("Андерлехт"), Гильермо Очоа ("Стандард"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александер Вальке ("Зальцбург"), Александр Васютин ("Сарпсборг"), Андре Хансен ("Русенборг"), Жозе Са ("Олимпиакос").

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