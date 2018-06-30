Секрет красоты "ангела" Victoria's Secret: 5 ежедневных советов от Роми Стрейд

22-летняя нидерландская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд покорила поклонников внешней и внутренней красотой, улыбкой и стилем.

Так, Роми Стейд рассказала свои beauty-советы изданию W Magazine, пишет Harper's Bazaar.

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Косметолог модели рекомендует всегда использовать средства с SPF, ведь солнце безусловно негативно влияет на кожу

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 5 Чер 2018 р. о 5:17 PDT

Также модель рекомендует следить за пищей, которую употребляете ежедневно.

"Я уверена в одном – чем лучше вы питаетесь, тем лучше выглядите!" – подчеркивает Роми Стрейд.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 8 Чер 2018 р. о 7:56 PDT

"Перед выходом из дома я обязательно придерживаюсь принципа "чем меньше, тем лучше", тем более на работе я ношу очень много макияжа. И все же, я часто пользуюсь бронзерами и средствами для бровей. Сначала я использую увлажняющий крем, затем солнцезащитный. После этого наношу на лицо бронзер, завиваю ресницы и подкрашиваю их тушью. Брови оформляю напоследок", – рассказала девушка.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 17 Тра 2018 р. о 9:49 PDT

Супермодель призналась, что тренируется с дополнительным весом – это помогает ей чувствовать себя сильной. Кроме того, мышечную боль она снимает с помощью стретчинга и пилатеса. Также Роми любит длительные прогулки.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 13 Чер 2018 р. о 7:36 PDT

Секрет красоты, который скрывает все недостатки – улыбка.

"Улыбка – лучшее из всего, что может носить женщина", – заявляет "ангел" Victoria's Secret.