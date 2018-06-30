Секрет красоты "ангела" Victoria's Secret: 5 ежедневных советов от Роми Стрейд
22-летняя нидерландская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд покорила поклонников внешней и внутренней красотой, улыбкой и стилем.
Так, Роми Стейд рассказала свои beauty-советы изданию W Magazine, пишет Harper's Bazaar.
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Косметолог модели рекомендует всегда использовать средства с SPF, ведь солнце безусловно негативно влияет на кожу
Также модель рекомендует следить за пищей, которую употребляете ежедневно.
"Я уверена в одном – чем лучше вы питаетесь, тем лучше выглядите!" – подчеркивает Роми Стрейд.
"Перед выходом из дома я обязательно придерживаюсь принципа "чем меньше, тем лучше", тем более на работе я ношу очень много макияжа. И все же, я часто пользуюсь бронзерами и средствами для бровей. Сначала я использую увлажняющий крем, затем солнцезащитный. После этого наношу на лицо бронзер, завиваю ресницы и подкрашиваю их тушью. Брови оформляю напоследок", – рассказала девушка.
Супермодель призналась, что тренируется с дополнительным весом – это помогает ей чувствовать себя сильной. Кроме того, мышечную боль она снимает с помощью стретчинга и пилатеса. Также Роми любит длительные прогулки.
Секрет красоты, который скрывает все недостатки – улыбка.
"Улыбка – лучшее из всего, что может носить женщина", – заявляет "ангел" Victoria's Secret.