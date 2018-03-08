Секрет знакомств: вы не похожи на ястреба под своей короной, вы похожи на курицу

Если у человека суперимидж и большая любовная ОЗ (объективная значимость), то он где угодно может удачно познакомиться. В транспорте, в очереди к врачу, в магазине.

Таким людям не надо объяснять, как знакомиться, но и спрашивать у них бесполезно. Они скажут что-нибудь вроде: "я просто улыбнулся и она засмеялась в ответ" или "я спросила который час, а он предложил выпить кофе". У таких людей особый магнетизм, хоть сами они ничего про свой магнетизм и не думают, а своим знакомым, неуспешным в любви, дают советы быть "позитивными" и "более открытыми".

Читайте также: От чего зависит счастье и как научить делать правильный выбор

К сожалению, такие советы их знакомым не помогают. Если зажатый и неуверенный в себе человек пытается выглядеть позитивным, лицо его приобретает просительное и глуповатое выражение, а если он старается стать более открытым, он становится липким.

Зажатость – не столько причина, сколько следствие плохого потока в ресурсе. Поток слабый, хилый, поэтому человек защищается зажимами.

И когда говорят, что главное – снять зажим, это тоже самое, как плохо подготовленному школьнику начать тянуть руку и проситься к доске. Учитель удивится и даже обрадуется, но услышав пургу, поставит ту же самую двойку. Так и девушка, к которой смело подвалил "раскрепощенный", но прыщавый, сутулый, неопытный и невостребованный парнишка. Удивится в первую минуту, но разглядит и быстро пошлет.

Поэтому не надо слишком уж резво "раскрепощаться". Может быть совсем обратный эффект. Не говоря уже о стрессе.

Раскрепощаться надо пропорционально прокачке

Любовную ОЗ (и этот ресурс) надо прокачивать постепенно. Не забывая об имидже. И когда ваша любовная ОЗ подрастет, вы и сами увидите, как оживилось вокруг вас пространство, насколько проще стало знакомиться и насколько чаще новые знакомые стали хотеть отношений. Если раньше было совсем не так, значит ваша любовная ОЗ выросла.

Для тех, у кого любовная ОЗ совсем низкая (вакуум, башня, гиблое место, болото), подключение любовного ресурса – задача сложная. Но сложная она потому, что начать они пытаются с середины, а не сначала.

Читайте также: Фактор везения, или Чего не нужно делать, чтобы достичь успеха

Они сидят и голову ломают, как бы познакомиться для серьезных отношений, если никто не хочет.

Но и те, у кого любовная ОЗ повыше, тоже испытывают трудности со знакомствами. Как подобраться к чужому человеку? Как понять, что этот человек способен заинтересоваться тобой? А свой-то интерес как ощутить в полной мере? Ведь чужой человек – чужой.

Каких только ухищрений ни придумывают сайты знакомств. Плати и твою анкету с фотографией будут навязчиво показывать всем и липко агитировать тебе написать. Щипцы – чудесный способ вызвать интерес. Через некоторое время твой фейс может всем опротиветь как демьянова уха.

Тиндер придумал взаимные лайки, пытаясь облегчить людям стресс возможного отказа. Но отказы никуда не делись. Тебя лайкнули, но на твое сообщение могут не ответить или ответить так кисло, как будто ты навязался сам. Теперь еще есть сети, где написать первой может только девушка. Как будто это обяжет к чему-то парней. Или как-будто это помешает девушке тут же послать того, кому она сама написала.

На вечеринках знакомства-офлайн раздают специальные бейджики тем, кто хочет познакомиться, или стаканчики разного цвета (один цвет значит "только для секса", другой цвет значит "замуж хочу", третий "ничего не хочу"). Отличная идея! Честно написать на лбу намерения, которые никак не касаются большинства людей. То есть и "просто секс" люди хотят не с каждым, а уж замуж тем более – не за всех.

Все эти оригинальные придумки не учитывают главный момент. В момент знакомства два чужих человека НИЧЕГО друг от друга не хотят и это нормально.

Ненормально, если видя незнакомого человека, вы испытываете страстное желание секса. Это значит, что вы очень голодны, а еще фантазер и мечтатель, если готовы вообразить такую перспективу с тем, для кого вы пока никто. Еще хуже, если видя незнакомца, вы представляете его в роли своего мужа (жены). Это значит, что дыра в ресурсе любви у вас достигла таких масштабов, что вам хочется взять кредит под любые проценты, чтобы прямо сейчас купить себе этот новенький айфон, и вы даже не понимаете, что человек – это не телефончик и купить его ни под какие проценты нельзя.

Читайте также: Эксперты назвали 12 фактов о либидо, которые необходимо знать

Читайте внимательно, что такое нормальное знакомство, и вы узнаете секрет знакомств.

Пока ваша любовная ОЗ не такой силы, чтобы к вам сами тянулись люди, вам нужно создать поле самим. Построить по кирпичику. И если вы, открыв голодную пасть, будете гоняться в вакууме по Сети или собственному офису или улицам города своего за "кандидатами" и "кандидатками", скоро у вас на лбу появится надпись "Осторожно, голодный дух" и все будут от вас убегать. Поле для знакомств создается не погоней за кандидатами. Не спамом, не липкостью, не агрессией.

Вы должны вынуть из тикающих часиков батарейку, чтобы они не тикали над ухом "тебе уже двадцать, а девушки у тебя еще не было", "тебе уже тридцать, а мужа у тебя нет", "тебе уже сорок, а ты живешь как пескарь". Выньте из часиков батарейку. Расслабьтесь, отвлекитесь на что-то интересное.

Пока у вас нет круга общения, даже нескольких кругов общения, никакого "кандидата" вам не найти. Бесполезно обращаться в брачные агентства и ходить на передачу "Давай поженимся". И продавать бабушкину квартиру, чтобы сделать подтяжку и липосакцию, тем более глупо. Это ничего не даст.

Кандидат в мужья или любимая девушка не возникнут из черной дыры. Сначала эту дыру надо закрыть. Надо образовать вокруг себя плотное, красивое поле общения. Просто общения! Дружбы и приятельства.

Обратите внимание. При высокой любовной ОЗ поле и так плотное очень, поэтому создается видимость, что человек знакомится где угодно. Если вы сидите в вакууме, даже и не ждите случайных знакомств. Случайно с вами может познакомиться только какой-то аферист, прочитав на вашем лице голод, или проститутка, заметив, что мужчина явно одинок. Больше никто.

Читайте также: 11 причин не переживать, если вы до сих пор без пары

Знакомства начинают с создания поля общения

Вы должны общаться с разными людьми и не в романтическом русле. Когда вы общаетесь с несколькими людьми в романтическом русле, то при низкой любовной ОЗ, это не снижает ваш голод и вакуум, а растит. Вы чувствуете, что липнете сразу ко всем, а все от вас ускользают, либо вы со всеми скучаете (взаимно) и вам мерещится зеленый виноград, либо вы со свистом летите в минус с одним из всех, с которым возникло мало мальски теплое общение на фоне тоски (взаимной) с другими. Вот что происходит, когда не создав достаточного поля общения, вы пытаетесь заводить романтические знакомства. Вы прыгаете через три ступеньки и летите с лестницы вниз.

Ступеньки надо строить постепенно.

Сначала у вас должны появиться круги общения. Любовь – воздушный ресурс. Если в нем – дыра, надо обратить внимание на два других воздушных ресурса: учебу и дружбу. Вам нужно найти друзей по интересам (а если интересов нет, и интересы тоже найти). Вам нужно пойти учиться чему-то новому и общаться с теми, кто учится тому же.

Если вы общаетесь в тиндере, ищите там друзей. Обратите еще раз внимание, если ваша любовная ОЗ высока и проблем со знакомствами у вас нет, знакомьтесь как угодно и где угодно, у вас нет проблем с началом потока. Решайте другие проблемы, какие они там у вас – пороги или ярусы в процессе близкого общения, выход в дефолт или дисбаланс. Но если у вас затык именно на стадии знакомства, не надо искать любовь. Сначала найдите себе друзей. Желательно компанию друзей, несколько кругов друзей разного пола для интересного общения. Вам нужны именно новые друзья. Старый круг друзей – это устоявшиеся отношения, никаких романтических потоков в таком кругу не возникает обычно. Вам нужны новые круги друзей, приятелей, знакомых, но только на базе каких-то увлечений, какой-то учебы, каких-то творческих дел.

В новых кругах общения всегда есть романтические потоки, на вас смотрят, к вам приглядываются, а вы в хорошем спонтанном состоянии, не так скукожены и зажаты, как общаясь в тиндере или приползая на свидание к незнакомым, или подходя к кому-то малознакомому с вымученным "привет". Вы спонтанны при общении на интересные вам темы, поэтому выглядите вы максимально хорошо для уровня своего имиджа и своей любовной ОЗ. Лучше вы пока и не можете.

Читайте также: 8 мифов о безопасном сексе

В новых кругах общения легко возникает флирт, но только если не подыскивать кандидата взглядом голодного ястреба. Вы не похожи на ястреба под своей короной, вы похожи на курицу.

Вот что путают постоянно люди и даже мои постоянные читатели. Они путают рыбалку рыбака и охоту голодной рыбы. Когда куда-то приходит рыбак, к нему текут потоки внимания, у него есть удочка и наживка, и он стоит обеими ногами на берегу. Голодная рыба суетливо мечется в воде и таращит глаза, высматривая хоть какой-то корм. Другие рыбешки удирают от нее врассыпную, или прячутся за коряги. Рыба побольше может ее проглотить и выплюнуть, то есть как-то использовать для самоутверждения, и дальше поплыть. Рыбак ее если и поймает случайно в сеть, тут же выкинет, экологичные рыбаки не охотятся на мелочь.

Поэтому если вы пока – рыба, не будьте голодной, не плавайте с открытым ртом. Тогда другие рыбы соберутся вокруг вас, начнется общение и, может быть, флирт. В результате флирта ваша спонтанность в любви и любовная ОЗ немного подрастут (если вы не будете рассматривать флирт как обещание отношений и не начнете нетерпеливо хватать ртом). Вы должны получать удовольствие от общения и флирта, причем в фокусе вашем должны быть именно общие интересы, разговоры, предметы обсуждения. Вот это – ваш самый выгодный ракурс, ваш наилучший поток и ваша максимальная на сегодняшний день притягательность. Общаясь по интересам, вы раскачиваете свою спонтанность, в том числе и в любовном ресурсе.

Именно таким образом вы можете найти себе кого-то (и не одного), кто заинтересуется вами в романтическом смысле. И если он нравится вам, вы можете перейти с приятельского на романтический уровень.

Но и там не торопитесь. Это просто симпатия пока, даже если появился явный сексуальный подтекст. Многие воспринимают совет "не торопиться" как "не торопитесь заниматься сексом", но дело не в этом. Вы можете заниматься сексом с тем, кому вы действительно нравитесь и кто нравится вам (только в секс-онли не застряньте), к кому вас взаимно тянет. Вы не должны торопиться придумывать себе любовь, пока второй не делает серьезных шагов к отношениям. Многие девушки с сексом не торопятся, зато свадебное платье в голове начинают шить (и руки их начинают превращаться в щипцы). Лучше наоборот. Сексуальное общение – это еще не брак.

Если вы религиозная девушка, сближайтесь с мужчиной тех же правил и принципов, который согласен на секс после свадьбы. У всех остальных сейчас принято сначала физически сближаться, а уж потом решать, насколько чувства серьезны, насколько выросла обоюдная значимость при близком общении. То есть для физического сближения нужны чувства, но не обязательно ждать полной уверенности в любви. Тем более гарантий любви вам не даст даже брак.

Обратите внимание на круги поля, которые вам надо построить.

Круг приятелей для общения по интересам (разного пола). Круг наиболее симпатичных приятелей для более активного общения и легкого флирта (это круг может быть небольшой, но не один человек). Романтическое общение без секса или в начале сексуального общения (такой человек единовременно может быть один, но не забывайте предыдущие круги). Любовь и серьезные отношения (это должен быть один человек, флирт во втором кругу и сам второй круг на этом этапе может исчезнуть, но первый круг нет, просто сократиться) Брак

Человек с прокачанным ресурсом любви может прыгнуть из знакомства в транспорте сразу на 4 круг, минуя все круги или быстро пройдя. Но если ваша любовная ОЗ очень мала, ни в коем случае не игнорируйте эти круги и этапы создания этих кругов. Обратите на них внимание, потратьте на них столько времени, сколько нужно. Тогда вам не придется бегать с открытой пастью за теми, кто не успел от вас вовремя спрятаться. И сидеть в одиночестве под корягой, оплетенной зеленым виноградом, мечтая о случайной счастливой встрече, тоже не придется.

Автор: Марина Комиссарова. Источник: Обозреватель

Читайте також: Точки G не существует: исследования ученых