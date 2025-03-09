Ночью в воскресенье, 9 марта, Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину возле Белого дома. Это произошло после "вооруженного столкновения" с правоохранительными органами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что произошло возле Белого дома

Инцидент произошел возле перекрестка 17-й улицы и улицы F NW – менее чем в пяти минутах ходьбы от Белого дома.

За день до этого местные правоохранители получили информацию о "суицидально настроенной личности", которая, вероятно, направлялась в Вашингтон из Индианы.