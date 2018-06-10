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Секреты фигуры Меган Маркл: топ-5 любимых продуктов герцогини

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

36-летняя жена принца Гарри Меган Маркл может похвастаться не только успешной карьерой и личной жизнью, но и великолепными физическими данными. По словам герцогини, она обожает готовить дома. Кроме того, любит итальянскую и мексиканскую кухни.

Отметим, что при росте 171 см Меган Маркл весит 56 кг. По ее словам, в жизни и диете придерживается принципа "любви к себе", как мотивация – питаться правильно, вкусно и сбалансировано.

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В частности, герцогиня ограничивает себя, а с недавних пор еще и Гарри, разве что в красном мясе. А в жесткие ограничения по питанию она не верит и, по ее мнению, они являются излишними и приводят к срывам.

Как пишет Harper's Bazaar, 5 продуктов, которые всегда есть в холодильнике герцогини: хумус, морковь, зеленый сок, миндальное молоко и пудинг с семенами Чиа, который она собственноручно готовит еженедельно.

Напомним, когда американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила королевский титул герцогини Сассекськой, общественность стала тщательно следить за жизнью женщины: одежда, еда, украшения, выходы и прочее. Однако сразу было понятно, что Меган – нетипичный представитель королевской семьи.

Кроме того, Меган Маркл пройдет полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу в королевской семье.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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