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Секреты успеха: известная модель Алекса Чанг подрабатывала бариста и выгуливала собак в детстве

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Каков секрет успеха модели Алексы Чанг
Каков секрет успеха модели Алексы Чанг / Harper's Bazaar

Британская it-girl, модель и дизайнер Алекса Чанг рассказала, что не получила высшее образование и построила успешную карьеру самостоятельно.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Я очень люблю работать. И когда еще была ребенком, то всегда пыталась найти какую-то подработку, например выгуливала собак. А еще я была бариста в булочной, готовила кофе, и у меня тогда даже получалось,
– вспоминает детские годы Алекса Чанг.

По ее словам, Алекса до 16 лет сильно скучала и мечтала переехать куда-нибудь, например, в Лондон или Нью-Йорк.

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

 

"Когда меня взяли в агентство, родители не поверили. А потом спрашивали, действительно ли это то, чем я хочу заниматься. А когда я пришла домой и сказала, что буду моделью, брат пошутил, что я не смогу", – продолжает Чанг.

Она подчеркнула, что именно это научило ее быть уверенной и напористой.

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

Женщина рассказала, что у нее нет высшего образования.

"Я постигала особенности работы в модельном бизнесе и на телевидении сама. К счастью, мне повезло, и я научилась высказывать свое мнение и примерять на себя разные образы, которые мне хотелось бы. Но иногда я жалею, что не смогла продолжить обучение. Это прекрасное время, для того чтобы лучше понять себя", – рассказывает модель.

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

Конечно, нужно быть всегда уверенным в себе и пробовать что-то новое. Неудачи и провалы - это абсолютно нормально. Я попробовала 25 различных работ, прежде чем нашла себя,
– заявляет Алекса Чанг.

Кроме того, модель рассказала о своей социальной странице в Instagram. По ее словам, она не слишком много думает о том, что запостить.

"Мне кажется, если ты честен со своими подписчиками в интернете, то они будут тебя уважать", – делится она.

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

 

Теги: Новости Украины Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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