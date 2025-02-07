Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение актрисы театра Франко Елены Фесуненко в фейсбуке. Она указала, что Клименко до сих пор ведет фотокружок "Ракурс" с привлечением на индивидуальные фотосессии.

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Что написала Фесуненко о фотографе Клименко

Елена Фесуненко рассказала, что подверглась сексуальному и психологическому насилию со стороны Вадима Клименко в четырнадцатилетнем возрасте. По ее словам, это продолжалось почти 5 лет.

Только сейчас, имея уже своих детей, я нашла в себе силы признаться и, возможно, этим уберечь вас от этого человека, которая продолжает свою деятельность, работает с детьми в возрасте от 10 до 17 лет, делает фотовыставки и получает награды,

– отметила актриса.

Она призвала пострадавших не бояться и не молчать, отметив, что преступники должны быть наказаны. Особенно внимательно отнестись к сообщению Елена посоветовала родителям детей, которые ходят на занятия к франковскому фотографу.

После соответствующей публикации полиция Ивано-Франковской области начала проверку. Однако там отметили, что никаких сообщений в правоохранительные органы не поступало.

"Материалы по факту выявленной публикации уже внесены в Единый журнал заявлений и сообщений граждан. Полицейские устанавливают все обстоятельства с целью предоставления правовой квалификации события", – говорят в полиции.

В то же время в комментариях к сообщению ивано-франковская психолог Алла Данилова рассказала, что ходила на этот кружок 15 лет назад, когда ей было 12. По ее словам, тогда Клименко сажал девочек на колени, мог их погладить.