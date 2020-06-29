Триста лет назад жизнь была не менее интересной и далеко не такой целомудренной, как мы привыкли о ней думать. О громких сексуальных скандалах, которые бушевали на украинских землях в 18 веке – читайте в материале 24 канала.

С историческими драмами, о которых сплетничали в старой Украине, журналистам 24 канала помогли разобраться гиды агентства Tasty travel.

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Скандальный брак Варвары-Григория

В 1778 году Переяславская духовная консистория рассматривала дело о браке двух женщин, одна из которых, Варвара, выдавала себя за мужчину – Григория Грекова.

Эта история началась с того, что отец маленькой Варвары – странствующий ювелир – везде выдавал дочь за мальчика и называл Григорием. С какой целью – девушка узнать не успела. Отец умер рано и Варвара, оставшись одна, продолжала жить в мужском образе. Она была убеждена, что если всю ее жизни отец говорил, что она – парень Григорий, то именно Григорием она и должна быть

Пропутешествовав по разным городам, "Григорий" в конце концов, осел в Севском пехотном полку, в качестве помощника бунчукового товарища Дмитрия Белухи.

Прописан "Григорий" был в селе Вознесенькое, которое принадлежало бунчуковому товарищу, куда они часто наведывались. Во время одной из таких поездок, местная молодежь пригласила симпатичного и неженатого "Григория", присоединиться к ним на вечеринках.

Во время гуляний "Григорий" познакомился с Марией. Пара провела вместе несколько вечеров. После этого, как говорят нам архивы консистории, Григорий склонил Марию к плотскому беззаконию. И чуть ли не на следующий день пара поженилась. Брак был заключен с венчанием, застольем и соблюдением всех формальностей, которые положено выдерживать молодоженам.

После свадьбы "Григорий" поехал с Дмитрием Белухой в армию, повоевал немного, а когда вернулся, начал налаживать совместную жизнь с женой. Архивы убеждают, что только тогда Мария и узнала пол своего избранника. Однако ее все устраивало, она никому ничего не сказала и спокойно жила с Варварой-Григорием. Пока в селе не произошел скандал.

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Пара мечтала о детях. И чтобы реализовать эту мечту, "Григорий" заметил, что мужчин в селе хватает, и родить можно от кого-то из них. Мария так и сделала – принесла ребенка от одного из мужчин. Когда же возмущенные жены начали жаловаться на нее, как на распутницу, пара была разоблачена.

Церковная консистория, рассмотрев дело, присудила женщинами отбыть несколько лет служения в монастырях, наказала священника, который их повенчал, не разобравшись в ситуации. И объявила, что на самом деле во всем виноваты вечерницы, без которых пара не поженилась бы. Даже попыталась запретить вечерницы, как вредное явление, однако из этого запрета ничего так и не получилось.

Провальные привороты канцеляриста Малютина

В начале 18-го века на всех украинских землях, которые находились под влиянием Москвы, церковь начала активно бороться со всеми проявлениями предрассудков, под которые попадали и вечерницы, и гуляния рождественских праздников, и любые развлечения молодежи. Но особое внимание уделяли ведьминству и различным колдовским практикам.

В архивах о них есть немало историй из разных регионов. То один киевлянин прибежал в церковный суд искать защиты от жены. Услышал, как она хвасталась, что такие чары на него наложить может, что тот перестанет понимать, мужчина он или женщина.

То на Полтавщине женщину будут судить за неудачную попытку приворожить чужого мужа.

То две крестьянки на Сумщине окажутся в суде из-за драки и оскорблений и одна из них пыталась очаровать судью прямо во время заседания. Во время слушания дела женщина посыпала вокруг судьи маком, пытаясь таким образом привлечь его на свою сторону. Судья, правда, истинных намерений не понял и наложил на подсудимую дополнительный штраф за колдовство.

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Но эта история – особенная, потому что это один из немногих случаев, когда к ответственности за колдовство привлекли мужчину. Который просто хотел избавиться от одиночества.

Подканцелярист Петр Малютин на Харьковщине не был слишком яркой личностью. Сидел в воеводской канцелярии, переписывал официальные документы и никакими талантами не отличался. Даже личную жизнь себе сам устроить не мог, хотя очень об этом мечтал.

В конце концов, устав от одиночества, он решился на спасительное средство, которое, по слухам, давало стопроцентную гарантию успеха: чародейные письма. Купил их у местной гадалки и с их помощью начал делать заговоры на яблоках и пряниках. В теории предполагалось, что девушки, накормленные волшебными яблоками и пряниками, сразу заметят бедного канцеляриста и их можно будет легко склонить к "регулярному разврату".

Малютин даже выбрал себе двух женщин, которых хотел к себе приворожить. Но с развратом у начинающего колдуна не сложилось – он так и не смог накормить никого ни яблоками, ни пряниками.

Поэтому должен постоянно есть их сам. В конце концов, парень обратился к врачу с жалобой на постоянную тошноту и боль в животе. Как выяснилось – из-за чрезмерного потребления "зачарованных" яблок. Врач несколько раз пересказал друзьям историю про соблазнителя-неудачника. Слухи дошли до консистории и Малютин оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к нескольким годам служения в монастыре с соблюдением строжайшего поста.

"Шпетная оказия" сотника Ладинского

Удивительную историю, которая случилась в биографии одного из авторов казацкого Диариуша — хроники государственных дел Гетманщины – исследовал историк Олег Репан.

Павел Ладинский имел успешную военную карьеру и в течение 12 лет его служба была безупречной. В 1736 году он занял должность сотника Первой Варвинской сотни. То такой карьерный кульбит вскружил ему голову, то ли что-то еще пошло не так. Но сразу после назначения случился один из самых громких скандалов в истории украинского казачества.

Продолжалась русская-турецкая война. Левобережных казаков активно привлекали к фортификационным работам. И вот в июле 1736 года во главе 490 казаков из разных сотен Ладинского Прилуцкого полка отправился укреплять Украинскую линию. Но не доехал.

Под Хоролом он покинул подчиненных, приказав лишь нескольким казакам себя сопровождать до Лубен. И, по свидетельствам тех казаков, впал в какой-то сверхактивный разгул. Всю ночь он бродил по городу, "пил и блядок искал". Следующий день он провел в поисках приключений в соседних с Лубнами населенных пунктах. После этого, все же, вернулся в свою команду, которая уже начала работы неподалеку крепости святого Федора.

Вечером, хорошо навеселе он звал к себе в палатку казацкого сына Корнея Дорошенко. Впоследствии парень обратился к казакам с просьбой спасти его от содомского греха, к которому его склонял командир во время похода. Несмотря на то, что Корней говорил о том, что готов укоротить себе век, к его обвинениям в изнасиловании отнеслись скептически. Но один казак все же решил понаблюдать за тем, что происходило в палатке сотника. Он и поднял шум, когда увидел, что Генерал действительно говорил правду.

Сотника вытащили из палатки, избили, на ночь привязали к колесу телеги и на следующий день повезли к Прилуцкой полковой канцелярии. Ту часть возмущенных казаков, которые настаивали на немедленной смертной казни для сотника, просто проигнорировали.

В своем отчете в полковой канцелярии возмущенные казаки старались не называть прямо то, что произошло, используя эвфемизмы – "шпетная окказия", "стыдно и доносит", "непотребная вещь". При этом казаки отмечали, что такая история может происходить только у вражеских чужаков, но отнюдь не у христиан.

Сотник сначала признал свою вину, но впоследствии начал все отрицать и обращаться к офицерской солидарности. Но совершенное преступление был настолько экстраординарным, что на его защиту никто не встал. По словам историка, Ладинскому должны были бы присудить смертную казнь. Однако о том, казнили ли его, сведений нет. Не осталось также никаких объяснений сотником мотивов его поступка или истории о дальнейшей судьбе Корнея Дорошенко. Однозначно известно лишь, что Ладинский потерял должность.

Скандальные многобрачия

История брака также знала немало случаев отклонения от общепринятых норм. Причем некоторые из них были довольно драматичными.

Насыщенной, например, была история вора-троеженца Левка Иванченко, записанная Прилуцким полковым правительством в 1723 году. Лев оставил свою первую жену Елену с двумя детьми в селе Журавка и пошел на службу в охотницький полк Галагана, где пробыл четыре года.

Во время службы женился во второй раз. С новой женой Анной прожил два года, потом покинул ее и пошел на Дон. За пять лет службы вернулся к Анне, жил с ней, но потом снова бросил уже с двумя детьми и направился к Городищу, где в третий раз женился. Впрочем, с этим браком что-то не сложилось, и Лев через несколько недель снова вернулся к Анне. При этом, как свидетельствуют записи, каждый раз мужчина не просто бросал семьи, но и воровал у них скот.

Когда же многобрачие Левкова разоблачили, его, по законам того времени, разлучили со всеми женами и принудительно вернули к самой первой – Елене.

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Еще одна история произошла на Харьковщине в 1700 году. Лукерья Семахова вышла замуж за драгуна Карпа Елисеева. Через некоторое время началась война и мужчина со своим полком пошел в поход и бесследно исчез. Прождав его более четырех лет и не имея о нем никаких вестей, Лукерья решила, что муж погиб и повторно вышла замуж. Со вторым мужем она прожила десять лет, родив ему трех детей. После его гибели жена вышла замуж третий раз — за каменщика Ивана Соболева. За шесть лет супружеской жизни у нее родилось еще двое детей.

Вдруг в 1720 году – после 20 лет отсутствия – появился первый муж Лукерии. Узнав от родственников, что его супруга вышла повторно замуж, Елисеев приехал туда со своими друзьями. И, как показал впоследствии каменщик, "отнял у меня свою первую жену, и все мое подворье разорил, и что было в том моем доме – все взял и двор мой продал".

Всего через несколько месяцев спустя Лукерия смогла сбежать и вернулась к каменщику едва жива и вся избита. После этого они прожили вместе еще пять лет в разных городах. Пока драгун снова их не нашел. На этот раз он таки обратился в церковный суд, который признал все дальнейшие браки Лукерии не действительными и принудительно вернул ее к первому мужу.

Правда, подавляющее большинство подобных историй заканчивалось более счастливо. Еще один военный – Прокопий Диденко, который пробыл в плену более 22 лет, скандала из повторного бракосочетания жены не делал. Когда он вернулся и увидел, что женщина вышла замуж за другого и стала матерью нескольких детей, взял только у них 5 рублей для вступления же в другой брак. И отдельно попросил от бывшей жены письмо в доказательство, что женится свободно, которое она ему с радостью при свидетелях предоставила.