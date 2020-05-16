Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад

В позапрошлом веке Киев был далеко не таким невинным, как нам иногда кажется. Киевляне знали любовь и умели ее продавать. И все годы расцвета киевские бордели сопровождали невероятные истории.

В том, как и чем киевские проститутки жили в конце XIX века, 24 канал разбирался вместе со столичным гидом Дарьей Сапожниковой.

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Как становились проститутками?

Преимущественно – из-за безысходности. Нередко – подвохом.

Например, Анна Мандель – жена зажиточного купца – была настолько возмущена, когда обнаружила патологическую неверность мужа, что решила отомстить. Так, чтобы он, самовлюбленный и гордый, почувствовал такие же стыд и позор, которые, по ее мнению, он нанес ей. И она начала открыто продавать себя, делая из этого скандальное шоу на весь Киев.

Мужчина действительно из города выехал. Однако госпожа Мандель уже успела понять, что ее молодость и красота гипнотически воздействуют на мужчин. Поэтому продолжила покорять самых респектабельных клиентов, извлекая из них все, что могла. Когда с возрастом она стала менее желанной, госпожа Мендель, которую уже называли Старая Гинда, чтобы удержать власть над мужчинами, открыла у себя аристократический салон для свиданий. Постоянными клиентами были богатые помещики и вся высшая администрация города до губернатора включительно. Поэтому полиция ее не беспокоила, хотя поводов к тому было более чем достаточно.

Женщины в салоне Старой Гинды оказывались преимущественно случайно – Мандель умело заводила знакомства на улице с молоденькими семейными женщинами, приглашала их в свой притон. Когда же те приходили в гости к своей новой знакомой, их уже ждал клиент, оплативший свой отдых Старой Гинде.



Контрольные проститутки находились на учете в полиции / Фото my-kiev.com

Хотя, конечно, были элитные публичные дома, куда девушки приходили по собственной воле и их клиентами были высокопоставленные лица. Например, как-то внезапно исчезнувшую гимназистку после длительных поисков разыскали в одном из домов терпимости. Девушка, начитавшись бульварных романов, решила, что работать там гораздо увлекательнее, чем тратить еще несколько лет на обучение, где не было никаких происшествий.

Однако история этой гимназистки, которую со скандалом вернули домой, скорее исключение из правила. Истории, когда в дома терпимости девушек заманивали обманом, искусственно загоняя в долговую петлю, случались регулярно. Вырваться на свободу оттуда мало у кого получалось.

Как работали проститутки?

С 1843 года – абсолютно легально. Российский император Николай I, под контролем которого находился Киев, выяснил, что венерические заболевания выкашивают его солдат. Их распространение достигло масштаба эпидемии и страна могла запросто остаться без армии. Поэтому Николай I издал указ и признал проституцию "терпимой". При условии обязательного еженедельного медицинского осмотра всех работниц борделей. У женщин даже забирали паспорта, выдавая взамен так называемые "желтые билеты", где отмечались визиты к врачу.

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Конечно, осмотры проходили далеко не все. Но хозяйки дорогих борделей внимательно следили, чтобы врач проводил обследование по графику. Более того – сами осматривали женщин чуть ли не ежедневно. Правила предусматривали, что если болезнь выявить самостоятельно, а не во время планового осмотра, то лечение реализовывали за счет государства.

Активная карьера у большинства женщин длилась не более 2-3 лет. После этого большинство женщин, все же, уже получали целый букет венерических заболеваний и их выбрасывали на улицу. На нечто большее могли рассчитывать девушки, которые работали нелегально и имели исключительно богатых клиентов, которые часто становились их покровителями. Они, в основном, избегали дурной славы и имели шансы стать содержанкой.

"Желтый билет" был не только аналогом медкарты, он заменял девушкам паспорт / Фото fakty.ua

Но и здесь бывали исключения. Например, большой популярностью на Подоле пользовался бордель под названием "Демократик". Его хозяйка внимательно следила за тем, чтобы ее девушкам жилось наиболее комфортно. Она принципиально отказывала в обслуживании невежливым, слишком пьяным и незнакомым клиентам. Не имея собственных детей, обо всех девушках заботилась, как о родных. И при первой же возможности пыталась удачно выдать их замуж и обеспечить приличным приданым. В конце концов, она ликвидировала уникальное заведение, чтобы обеспечить будущее двум племянницам. Но ее история слишком отличается от всего того, что происходило в домах терпимости в старом Киеве.

Пользовались ли проститутки популярностью?

Еще и как. С 1861 года, когда отменили крепостное право, Киев начал стремительно разрастаться – он становится транспортным центром, сахарной столицей и городом со сверхстремительным развитием заводов и строительства. Чем больше рабочих приезжает в город, тем больше становится желающих купить любовь. Поэтому количество самых разнообразных домов терпимости начало стремительно расти.

Впрочем, большой спрос на услуги не означал нормального отношения к девушкам. Патриархальный Киев никак не мог смириться со славой города элитных кокоток. Именно поэтому квартал красных фонарей в Киеве довольно долго не мог нигде заземлиться.



Андреевский спуск стал первой общеизвестной улицей красных фонарей в Киеве / Фото interesniy.kiev.ua

Сначала обычные, не элитные, дома терпимости были локализованы в районе, который располагался в районе Крестов – недалеко от Киево-Печерской лавры. Но там слишком часто происходили кровавые погромы. Впоследствии они сместились на Андреевский спуск. Оттуда их вытеснили на Подол в так называемую "Канаву", но после возмущения местных жителей, они сместились в район улицы Эспланадной и Льва Толстого, Шота Руставели. Позже, когда в одном из борделей на Эспланадной умер гражданский губернатор Киева, их было решено перевезти на окраину города – улицу Ямскую, недалеко от Байкового кладбища.

Предвзятое отношение киевлян к женщинам, которые продавали любовь, городские власти, назначенные из Москвы, часто использовали в своих политических целях. В 1860-х среди киевлян началась повальная мода на вышиванки. Администрацию города это раздражало – массовую любовь киевлян к национальной одежде принимали за демонстрацию сепаратизма. Ношение вышиванок запретили и пригрозили горожанам штрафами.

Это могло бы сработать, если бы не случай. Именно в это период французская императрица Евгения (которая задавала тон моды всему цивилизованному миру) увлеклась украинскими мотивами и начала активно их использовать в своих платьях. И почти сразу парижские модные журналы запестрели изображениями вариаций на тему украинской вышиванки. Совсем скоро мода пришла в столицу Российской империи и по Петербургу начали ходить модницы в жакетах поверх вышиванок и в укороченных украинских юбках, надетых поверх огромных кринолинов. Власти Киева за всем этим наблюдали с ужасом – в таких условиях борьба с "сепаратизмом" потеряла всякий смысл.

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В конце концов, когда массовое увлечение народной украинской одеждой несколько угасло, киевский полицмейстер Гюббенет нашел выход из ситуации. Он приказал обладательницам киевских домов разврата одеть своих девушек в украинском стиле и следить, чтобы работать в город они в другой одежде не выходили. Провокация удалась – приличные киевлянки стремительно переодевались и на время вышиванки почти исчезли с киевских улиц.

Много ли проститутки зарабатывали?

Смотря какие. Кокотки и работницы элитных заведений – много.

Проститутки, которых называли "артистками" – которые заманивали клиентов в кабаках и кафе предложением "угостить барышню лимонадом" – не всегда, потому что должны были отдавать большой процент шинкарям. Но они часто могли улучшить уровень заработка, вовремя опоив клиента и забрав у него все ценное, что тот имел при себе.

Работницы дешевых притонов, как правило, находились фактически в рабстве владельцев, не получая за работу больше того, что было нужно, чтобы поддерживать их самочувствие на относительно должном уровне.

Буквально за копейки работали так называемые "минерашки". Эти девушки продавали на уличных лотках минеральную воду или квас. Кроме напитков у них можно было купить сексуальные услуги, которые они оказывали там же, за ширмочкой в ​​этом же лотке.



Официально домам разврата было запрещено брать на работу или обслуживать несовершеннолетних. Однако это правило нарушали чаще всего / Фото discours.io

Почему сексом зарабатывали только женщины?

На самом деле, мужчины также этим зарабатывали, но об особенностях их быта исследователи почти не пишут. Да и назывались мужчины, которые профессионально продавали секс, иначе, часто имея абсолютно невинные официальные профессии. Ребята, которые неофициально предоставляли услуги гомосексуальным клиентам, например, чаще всего работали банщиками.

Отдельной кастой были брачные аферисты и охотники за невестами. Мужчины, которые специализировались на женах богатых киевлян или богатых вдовах, назывались альфонсами. Одним из самых известных был парень, которого на родной улице прозвали Сенька-жуир. Этот невероятно красивый парень тратил на уход за собой немало усилий, ежедневно принимал ванны и одевался у лучших портных.

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В начале 1880-х годов его заметила молодая жена богатого купца-старообрядца Пономарева. Роман у них закрутился авантюрный и страстный. Очень быстро Сенька стал не только любовником Пономаревой, а и лучшим другом ее мужа, который начал поручать ему решение рабочих вопросов. От удачных сделок Сенька получал комиссионные. Эти странные отношения продолжались 10 лет. Пока альфонс вовсе не распоясался: он завел себе молодую содержанку и открыто поселился с ней на съемной квартире. Пономарева такого предательства ему не простила.