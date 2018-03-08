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Секс без тревоги: женский взгляд на мужские страхи

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Секс без тревоги: женский взгляд на мужские страхи
Секс без тревоги: женский взгляд на мужские страхи / Freepik

Часто мужчины сами себе придумывают мифы о сексе и потом сами же от них страдают. Женщины проанализировали самые большие страхи мужчин и решили им помочь.

10 самых больших страхов мужчин, когда речь идет о сексе?

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1. "Она меня чем-то заразит"

2. "Я не доведу ее до оргазма"

3. "Презерватив порвется; она забеременеет"

4. "Я получу оргазм быстрее, чем она"

5. "Я не понравлюсь партнерше голый"

6. "У меня не встанет"

7. "Ей не понравится, что и как я делаю"

8. "У меня очень маленький"

9. "Она будет считать меня неопытным"

10. "Нам будет противно после секса"

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Почему не стоит бояться?

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Поверьте: для нее страх подхватить заразу половым путем тоже под номером 1. Вот почему девушки настаивают на презервативе – его присутствие помогает по-настоящему расслабиться. Ну а чтобы ничто не рвалось, не забывайте два главных правила: помните о сроке годности и оставляйте свободное место на самом кончике.

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Женщины считают, что большинство мужчин зациклены на том, чтобы не кончить слишком внезапно, и непременно довести до оргазма свою партнершу. Если это так принципиально, то беритесь за дело. Главное – не спешите, помните о своих руках и языке, и именно с них начинайте. Это лучшая тактика, советуют женщины.

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Девушек обнаженность волнует еще сильнее: в их рейтинге этот страх занимает второе место, сразу после инфекций, передающихся половым путем. Не забывайте делать зарядку и вовремя выключайте яркий верхний свет, чтобы не смущаться чрезмерно. Женщины также отмечают, что если они согласились с вами на секс, то вы им уже понравились.

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Волнение о том, будет ли у вас эрекция, не всегда связано с возрастом: у молодых парней такое тоже случается часто. Эксперты в один голос говорят: чтобы все прошло хорошо, главное – успокоиться.

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Уже не раз подтверждалось, что у мужчин, которые переживают за размеры своего достоинства, длина обычно соответствует средним показателям – 13-14 см в эрегированном состоянии. Женщины отмечают, что они уже устали повторять: размер не имеет для них такого значения, как для мужчин. И повторяют, что главное не длина, а умение пользоваться.

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У девушек этот пункт на восьмом месте, поэтому они тоже об этом думают. Женщины советуют запланировать что-то после секса: например заказать пиццу. Это будет неожиданно, но в то же время понятно, и обойдется без неудобного молчания. Да и есть после секса хочется.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Советы Психология Секс
Источник: Menshealth
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