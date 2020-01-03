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      Секс и детектор лжи: громкие скандалы под куполом Рады в 2019 году

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      От секс-скандалов до полиграф-шоу. За четыре месяца работы Верховная Рада 9-го созыва успела попасть в десятки сложных ситуаций.

      Секс в Раде

      "Хочу любить день и ночь" – так нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина отреагировала на снятие неприкосновенности со всех нардепов.

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      Сообщение с текстом женщина отправила своему любимому прямо в сессионном зале после голосования.

      секс-скандали
      Интимная переписка Елены Криворучкиной в Раде

      Эта интимная переписка стало лишь началом секс-скандалов в Раде 9 созыва. Затем Анатолия Остапенко обвинили в гей-переписке.

      анатолій остапенко верховна рада секс-скандали
      Переписка Остапенко

      На переписке с проститутками поймали Богдана Яременко. Не отрываясь от голосований председатель комитета внешней политики рассматривал фотографии женщин на сайте знакомств и договаривался о встрече с проституткой.

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      После скандала, Яременко заявил – это был пранк для журналистов, которые любят подглядывать в телефоны нардепов. Однако, скандала это не погасило. Всего было обнародовано около десятка бесед Яременко с женщинами.

      Работа Кивы в сессионном зале

      Еще более несдержанным оказался одиозный нардеп от "За жизнь" Илья Кива. После телефонного разговора с одесской моделью он прямо в сессионном зале начал касаться своих гениталий.

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      Сначала нардеп заявил, что видео смонтировано. Но впоследствии признался, что это любовь.

      кива у раді член
      Илья Кива в сессионном зале

      Затем он снова развлекался в сессионном зале Верховной Рады. Кива смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.

      Видео: Кива снова смотрел в Раде пикантное видео

      Детектор лжи для "слуг"

      В первые месяцы работы новую Раду охватили не только секс-скандалы. На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

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      В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют примерно 1 миллион гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Поэтому нардепы от Слуги народа поочередно проходили проверку на детекторе лжи.

      Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе

      Скандалы в "Слуге народа"

      Из-за внутренних фракционных скандалов из "Слуги народа" в первые месяцы работы исключили сразу трех депутатов-мажоритарщиков. Романа Иванисова – из-за группового изнасилование 25 лет назад. Анну Скороход – за то, что не голосовала вместе с фракцией и предлагала "денежное вознаграждение" коллегам. Антона Полякова – за критику фракции.

      антон поляков анна скороход
      Антон Поляков и Анна Скороход

      Оскорбленный нардеп Поляков после этого обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы другой представитель "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный по сценическим псевдонимом "Юзик", беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований.

      Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. Он опроверг, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Илья Кива "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Богдан Яременко
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