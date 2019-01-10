Секс и школа: почему важно учить "этому"

Украине нечем хвастаться в статистике заболеваемости ВИЧ/СПИД, подростковой беременности и гендерной толерантности. Причина в значительной мере – в отсутствии сексуального образования в государстве, как части формального образования. Основательница проекта "Впервые" Катя Мячина в разговоре с 24 каналом объяснила, почему сексуальное образование – это не о распущенности, а о здоровье и безопасности.

Можно не иметь музыкального или хореографического образования и при этом петь и танцевать, можно не быть электриком и чинить розетки. И можно не иметь сексуального образования – и заниматься сексом. Разница в итоге. Образованные люди способны создать что-то прекрасное или полезное, а отсутствие знаний – приведет к увечью. Причем в ситуации с сексуальным просвещением речь идет не только о телесном увечье.

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Основатели "Впервые" убеждены, что сексуальным образованием нужно заниматься на уровне государства через школы. Поэтому присоединились к инициативе Национальной молодежной рады Украины и Teenergizer по разработке policy paper (программного документа) для парламента, где объяснили – почему сексуальное образование важно и почему оно должно быть введено в систему школьного образования как отдельный предмет или часть другого предмета. Разберемся в этом и мы.

Что такое "Впервые"? Это онлайн-проект сексуального образования для подростков и молодежи. На этой образовательной платформе публикуют тексты, визуальные материалы, видео на темы секса, сексуальности, здоровья, отношений и истории людей про их опыт взросления, переживания и преодоления комплексов, развития отношений.

Почему школа должна заниматься сексуальным образованием? Какие аргументы за?

Введение сексуального образования должно быть обязанностью государства. Потому что есть значительные проблемы, которые сейчас существуют в украинском обществе – невероятно высок уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД и очень быстрое его распространение, причем среди гетеросексуальных пар, уровень подростковых беременностей (в 5 раз выше, чем в Германии), уровень толерантности к дискриминируемым группам, ЛГБТ-сообществам, людям с инвалидностью и вопрос табуированности секса. Все это показывает, что проблема не только в образовательной или семейной сферах. Это проблема государственного уровня – здоровья и благополучия населения. Поэтому государство должно решить эту проблему. И оно имеет ресурсы для этого – финансы, влияние, власть. Мы как общественный сектор можем предложить какие-то продукты. Но не можем на 100% обеспечить, чтобы дети и подростки его точно потребляли. Мы ограничены кучей всего – сколько у нас денег, времени, даже алгоритмами Фейсбука. Общественный сектор не является таким ресурсоемким, как государство.

Если же мы будем вводить сексуальное образование в школах, то государство сможет проконтролировать, чтобы в каждом 6 классе, например, был такой курс. Вообще считаю, что стоит с первого класса начинать, но реалистичнее будет вводить сексуальное образование уже в средней школе. Государство так же сможет проконтролировать, чтобы учителя имели определенный уровень компетенции, умели правильно говорить об этом и знали, что использовать. И так же – государство через школу сможет проконтролировать, что дети усвоили соответствующие знания, ввести какую-то систему оценивания.

Мы считаем, что ребенок должен знать математику, но не считаем, что дети должны разбираться в том, как работает их тело, отношения, как заниматься сексом так, чтобы не навредить ни себе, ни партнеру, ни обществу в целом. Поэтому школа – это самый оптимальный вариант.

Вообще, в идеальном мире, сексуальное образование должно быть более комплексным, начинаться с семьи. С первых дней жизни родители должны были бы приучать ребенка к определенным вещам – как правильно называть свои половые органы, как с ребенком должны общаться взрослые и сверстники. А потом с этой базой ребенок бы приходил в школу, где ему давали бы более основательные, фактологические знания, которые он использовал, как базу для построения своих отношений, семьи. Но мы не можем как общественная организация проконтролировать, чтобы родители об этом говорили.



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Здесь другая проблема – не все родители просвещены в этих вопросах.

Да. В идеальном мире, как мы себе мечтали с коллегами, это должно быть также и образование для учителей – формальное, и для родителей – не формальное. И для детей – также формальное, через школу. И в будущем все родители и учителя умели бы об этом говорить, и дети уже были бы намного более образованными, чем мы.

Как это сделать? Насколько трудно начать сексуальное образование в школах?

Даже сейчас воплотить сексуальное образование в школы – реально. Это не требует гигантских ресурсов. Общественный сектор готов прописать полностью программу, сделать методички, учебники. От государства нужно единственное – содействие. Мы понемногу движемся в этом направлении – разработали policy paper. Есть сопротивление со стороны общества и не до конца понимание со стороны чиновников.

Тут как раз всплывает, видимо, эта мысль о "развращении".

Что-то новое всегда кажется ненужным и страшным. Но это же не то, что когда-то существовало, в Советском Союзе, например, а потом перестало. Никогда никто не говорил о сексе открыто. На Западе это началось только в 60-70-х годах, когда началась сексуальная революция. Но исследования начали показывать – когда о сексе говорить больше, тогда намного меньше заболеваний и позже начинается сексуальная жизнь у подростков.

То есть, есть успешный мировой опыт внедрения сексуального образования?

Да. На самом деле достаточно прочесть три статьи, чтобы понять, какая это нужная и прогрессивная вещь – сексуальное образование как часть формального. В Швеции самый успешный такой кейс. Там начали заниматься сексуальным образованием еще в 30-х годах прошлого века. В младших классах говорят о теле, а в старших – об отношениях, ЛГБТ-сообществе, гендере, сексуальной ориентации. И сейчас Швеция – это эталон сексуального образования.

В Германии также за 30 лет уже увидели, как сильно изменилась сексуальная жизнь и отношение к себе и к людям вокруг у тех детей, которые прошли курс сексуального образования.

Поэтому это не развращение. Есть цифры, даже в украинском интернете, "Гендер в деталях" об этом пишет, у них целая серия статей о сексуальном образовании в Европе и за рубежом. И в них видно, как за 30 лет после введения сексуального образования в разы уменьшилось количество подростковых беременностей, повысился возраст начала сексуальной жизни. И если и мы начнем делать это сейчас, то через 20 лет будет наполовину меньше проблем, чем сейчас.



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Откуда берете темы, о чем писать и что объяснять? Есть некая база вопросов, к вам обращаются молодые люди со своими вопросами?

Способы разные. У нас есть анонимная форма, через которую можно задать вопрос или рассказать о проблеме. Мы реагируем, отвечаем. Если какие-то запросы невозможно раскрыть коротким ответом – делаем об этом текст, пишем историю.

У нас есть также база экспертов из разных сфер: психологи, гинекологи, сексологи. Они также советуют, о чем можно бы рассказать.

Собственно, нам всем, основательницам "Впервые", до 25 лет, мы сами недавно были подростками и понимаем, какие вопросы и проблемы могут интересовать подростков.

С чем чаще всего обращаются, какие темы больше всего волнуют подростков и молодежь?

Это зависит от возраста. У нас широкая аудитория – от 12-13 до 35 лет.

Подростки больше всего спрашивают о первом сексе, отношениях, беременности и контрацепции. Старшая аудитория – о чем-то более специализированном, например, о дезаптивной мастурбации или о возможности подхватить венерические болезни в бассейне. Это запросы от людей, которые уже что-то знают, начитались в интернете и требующих профессиональных ответов. На эти вопросы уже тщательнее ищем информацию, эксперты ее предоставляют.

Вот кстати. В интернете сейчас куча информации о сексе и здоровье. Вбивай запрос "подростковая беременность" в поисковик – и читай. Зачем вы создали отдельную образовательную платформу?

Информации в интернете очень много по всем вопросам. Но так же – ее очень много неправдивой. Если говорить о здоровье, то даже распространенная нашими медиа информация не всегда проверена. Часто это распространение стереотипов и мифов. Нашей особенностью является то, что вся распространенная на нашем сайте информация – академическая. Или из исследований западных институтов и университетов, или от экспертов, которые имеют большую компетенцию в вопросах, с которыми мы к ним обращаемся. Это был краеугольный камень нашего проекта, для нас очень важно, чтобы молодежь получала не просто интересную для нее информацию, но и чтобы она была вполне экспертной и базировалась на 3-4 разово проверенных знаниях. Из исследований U-Report знаем, что большинство подростков, 65%, получают информацию о сексе от сверстников. Это пересказывание мифов и стереотипов, как, например, что для увеличения груди надо есть капусту. Мы все с этим сталкивались и понимаем, что это вредит самооценке молодого человека, и будущим отношениям и сексуальным отношениям. Поэтому стараемся дезинформацию в сфере здоровья и секса уничтожить, и сделать всю информацию, которая исходит из нашей платформы, правдивой, настоящей и честной.

Которые самые мифологизированные сферы интимной жизни и знаний о сексе и сексуальности в Украине? С чем в первую очередь стоит бороться?

Наша основная цель, помимо представления проверенной информации, – убедить подростков, что все, что происходит с ними, их желания и их вид – это нормально. И если им рассказывают, что "надо выглядеть так" – это не обязательно правда. Какие они есть – такими они и должны быть.

У подростков, особенно у девушек, очень большие проблемы с тем, как они видят и воспринимают себя. Мы живем в обществе, где есть очень много нереальных стандартов женской красоты. И в подростковом возрасте, в 13 лет, они до них не дотягиваются, но хотели бы. Это одна из больших проблем.

И мы много говорим об изменениях в теле, что та же грудь растет очень индивидуально. У кого-то может перестать в 17 расти, а у кого-то к 22 будет расти. И что акне – это нормально. Пытаемся донести, что человек хорош таким, каким есть.

Из исследований видно, что подростки в Украине начинают заниматься сексом в 15-16 лет. И хоть многие из них живут в семьях, где им говорят, что нельзя этого делать – они все равно им занимаются. И все мировые исследования показывают, что пока не ввести сексуальное образование в школах подростки не начнут позже заниматься сексом. Эти две вещи между собой коррелируют. Хотя все думают, что наоборот. Но это так не работает.

Поэтому мы говорим, в первую очередь, что секс – это большая ответственность, а не просто удовольствие. Но заниматься им – это нормально. Однако он должен быть защищенным, согласованным – при активном согласии обоих партнеров, и он должен быть взаимно желанным. И подростковый секс не может быть с совершеннолетним человеком – это противозаконно.

Мы себя позиционируем как секс-позитивный проект, и нас порой обвиняют в растлении. Но мы предупреждаем: секс – это очень большая ответственность, а не развлечение. И это может очень сильно повлиять на тебя или твоего партнера, поэтому подходить к нему как к игрушке – не правильно. Учитывая, какая большая у нас статистика подростковой беременности и заболеваний среди молодежи, мы говорим о защищенности.

Очень много есть мифов относительно первого секса. О девственности, как должен или не должен себя вести парень или девушка, чего можно и нельзя хотеть. Очень много вопросов возникает, а о них мало кто говорит. Лишь в последние годы начали появляться проекты, которые говорят о сексе с молодежью и пишут об этом: курс на "Прометеусе" вышел, в частности. А до сих пор секс был табуированной темой. Поэтому появляется очень много стереотипов, перетянутых из поп-культуры и дворовых посиделок, отсюда много "темноты" и это очень плохо.

Девушки или парни – у кого больше проблем, связанных с сексуальными темами?

Нет какого-то разделения по полу или по гендеру. Ребята одинаково учатся в школах, кружках и тому подобное. Они одинаково многого не знают. Просто девочки боле активны, больше пытаются узнать. Ребята меньше. И это не только у нас. Мы общались с иностранными коллегами, они тоже говорят, что девушки больше интересуются и меньше стесняются, но они более активны в интернете, где их никто не знает.

О чем стоит подумать и поговорить родителям с детьми вот уже? У кого дети-подростки – с чего начать сексуальное образование в семье?

Если до этого вообще ничего не обсуждали – надо научить тому, что есть культура согласия. Если с ними хотят заниматься даже не сексом, а просто взять за руку или поцеловать, и если человек не проявляет согласия – никто не имеет права цеплаться. О культуре согласия и насилия надо рассказывать обязательно.

Также надо говорить о контрацепции. И научить пользоваться презервативами. И объяснить, зачем – потому что это средство выживания. Как запрет совать пальцы в розетку. Это аксиома. Разве что партнеры вместе проходили проверку, видели справки, абсолютно доверяют друг другу и больше ни с кем не занимаются сексом. И пользуются каким-то еще видом контрацепции, если, конечно, не планируют беременность.

С подростками также можно обсуждать гендер, трансгендерность, различные сексуальные ориентации. У нас очень много детей, которые об этом вообще не знают. И если они гомосексуальны или бисексуальны, но не имеют представления об этом, или их настолько могут затравить в семье, то потом им нужно будет гораздо больше усилий для преодоления каких-то барьеров, чтобы принять себя. Это не только поможет подростку, который бисексуален, гомосексуален или трансгендер, но и поможет воспринимать мир более толерантно, уважать чужой выбор и принимать других такими, какие они есть. Речь не только об ЛГБТ-сообществе. Если ты уважаешь других в плане сексуальной идентичности, ты, скорее всего, будешь уважать и людей независимо от цвета кожи и вероисповедания. Это такой хороший путь сделать ребенка толерантным ко всему.

Вот эти три столпа надо обсудить обязательно.

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А с младшими детьми с чего начинать сексуальное образование?

У нас об этом есть большая статья на сайте – как, что и когда говорить.

Я считаю, что с первых дней жизни ребенка стоит начинать вводить вопросы секса и безопасности в ее лексикон. Ребенок с первых слов должен уметь правильно назвать свои половые органы, чтобы если что-то случится — он мог объяснить родителям или другим взрослым, что именно произошло. Чтобы ребенок понимал, что зоны, условно говоря, под купальником – интимны, и никакие люди, кроме родителей или врача с согласия родителей, не могут их касаться. Ребенок должен понимать зону опасности. Потому что детский абьюз – это тоже очень огромная тема, о которой никто не говорит. А к ней надо готовить детей, но осторожно, потому что тема насилия может сильно обеспокоить ребенка. Но это обязательно – потому что это вопрос безопасности.

Мы не боимся рассказать ребенку, как работает животик, и почему у нас 5 пальцев на руке, а не десять, но боимся сказать ребенку названия их гениталий, как они работают и почему именно таким образом функционируют.

Где-то с 8-ми лет я бы советовала говорить о начале пубертата – о месячных, ночных поллюциях. И парням, и девушкам стоит знать и о том, и о другом, но в первую очередь им надо рассказать, что именно с ними будет происходить.

И про безопасный секс, зачем он и для чего – тоже стоит рассказать. Это не значит, что ребенок им будет заниматься. Но они должны быть подготовленными еще перед пубертатом. Потому что как говорят американские исследователи, 10 – это новые 16. В 10 лет ребенок уже должен знать то, что, как вам кажется, он должен был знать в 16.

И если ребенок имеет доступ к интернету, он скорее всего уже где-то натолкнется на порно. Поэтому ближе к 8 годам ему стоит рассказать, что это такое. И рассказать, как с этим обращаться. Что это не настоящая жизнь и это вещь для взрослых.

И о кибер-буллинге и троллинге в это время стоит говорить. Это огромные темы. И если ребенок в 8 лет сидит в интернете, то они до него, скорее всего, доберутся. А эти темы также важны для сексуального образования – это отношения между сверстниками, которые непосредственно влияют на самооценку, которая уже влияет на романтические и сексуальные отношения. Поэтому важно объяснить, что кибер-буллинг создают люди, которые имеют, скорее всего, собственные комплексы и страхи, и таким образом сублимируют свою агрессию и выбрасывают на людей, которые ничего плохого на самом деле им не сделали.

Если из садика ребенок приходит с рассказами "про секс", родители уже волнуются, что кто-то его "развратил". Как быть и насколько это опасно?

На самом деле в 2-3 года дети как раз начинают исследовать свое тело. А если находятся в коллективе – то тела друг друга. И детская мастурбация – нормальное явление. Ни в коем случае не надо застыдить ребенка из-за этого. Потому что потом это будет табу на всю жизнь и куча проблем в сексуальной жизни. Просто надо объяснить, что это нельзя делать публично, а только дома или в туалете, например. И если есть информация, что дети друг друга двигали в детсаду – стоит так же спокойно объяснить, что не стоит это делать на публике, если это интересно ребенку – показать ему какие-то картинки.

Ясно, что это никакой не секс. Это та же тема – ребенок где-то услышал или увидел. Никто не объяснил, родители отмахнулись. Поэтому ребенок и называет сексом все, что угодно. И это неправильно. Ребенок должен различать, что для него опасно, какие движения и прикосновения от даже знакомых людей.

Если родители заподозрили, им показалось, что их ребенок имеет другую, чем гетеросексуальную, ориентацию, и испугались? Что им делать, куда обращаться? Как не разрушить жизнь ребенка и свою?

Самый правильный совет – расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Но в нашем обществе все еще сильны патриархальные "традиционные" нормы.

Если родители осознанно понимают, что их ребенок – гей, лесбиянка или трансгендер, это значит, что они уже имеют какую-то толерантность, хотя бы минимальную, к ЛГБТ-сообществу. Тогда они могут обратиться к какой-то ЛГБТ-организации. Есть на самом деле много организаций именно родителей ЛГБТ-сообщества. Лучше всего к ним обратиться – родители родителям об этом лучше расскажут.

Если родители просто переживают, что когда они начнут говорить о трансгендерности или о сексуальной ориентации, то их дети заинтересуются и станут ЛГБТ, то это не так. Доказано и пере-проверено несколько раз, что нельзя выбрать сексуальную ориентацию. Это формируется на генетическом, гормональном уровне. Есть много факторов, которые на это влияют. Это не вещь, которую можно выбрать и изменить. Поэтому это не оправданные переживания.

А вот сексуальная ориентация и сексуальное поведение – это не идентичные вещи. И гетеросексуальный человек может попробовать гомосексуальный секс, например, потому что это ему интересно и хочется попробовать. И сексуальность довольно флюидная. Много исследований доказывают, что порой в подростковом возрасте люди могут испытывать разные стороны своей сексуальности, и это естественно. И об этом переживать также не нужно. Немало людей в мире имели гомосексуальный опыт, и некоторые сексологи считают, что вообще первый романтический опыт (речь идет больше о чувствах привязанности и интересе к телу друг друга, а не о сексе) у детей часто гомосексуальный, потому что они общаются в детстве больше с людьми своего пола. И об этом не стоит переживать.

И разговорами о гендере и сексуальной ориентации вы своего ребенка точно не измените. А просто сделаете его более толерантным и подготовленным к миру, в котором он будет жить.

Потому что в Украине есть много открытых бисексуальных и трансгендерных людей – и это очень классно. И ребенок, которому об этом известно, не будет шокирован, когда выйдет в свет, что и "так бывает". Многие родители говорят – лучше пусть от нас узнает. Конечно! Родители лучше знают, как с ребенком общаться, чтобы не напугать и не шокировать, потому что он их любит и доверяет.

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Теперь поговорим о советах для подростков. Перед тем, как начать половую жизнь, что стоит знать наверняка, чтобы не навредить ни себе, ни партнеру, ни обществу?

Во-первых – это должно быть по абсолютному согласию. Оба партнера должны быть уверены, что хотят этого. Если очень хотят и сильно возбуждены – все будет хорошо. И не надо переживать о длительности полового акта.

Если это гетеросексуальный секс – надо быть расслабленными, и девушке, и парню. Надо знать, что такого понятия как "девственная плева" по сути не существует. Есть понятие "вагинальная корона". И в 65% случаев крови не будет, и это окей. Это значит, что она либо не треснула, либо уже растянута, либо треснула раньше, во время занятий спортом, например. Хорошо воспользоваться лубрикантом. И обязательно надо воспользоваться презервативом. Потому что скорее всего партнеры раньше не проверялись.

И не надо воспринимать секс только как проникновение. Сексом может быть все, что вы хотите им считать. Даже просто потереться щечкой о щечку.

Насчет порно. Интернет у нас развивается, а значит и доступ к порно получить все легче. За прошлый год по данным рейтинга сервиса PornHub украинцы "выросли" на 11 позиций, как его активные пользователи. Надо ли и как бороться с легким доступом к порно для детей в Украине?

Если есть возможность ограничить доступ в интернете детям до пубертатного возраста, по крайней мере, это было бы хорошо. Но скорее всего такой возможности нет. Интернет огромный, реклама разная. Баннеры онлайн-игр с обнаженными девушками на разных сайтах. Поэтому мы можем только подготовить детей к этому. Как я говорила: что порно – это не реальная жизнь, но это нормально и оно только для взрослых, и его детям смотреть нельзя. И даже взрослым не стоит им злоупотреблять. А ребенку оно может даже навредить. Родители точно знают, как об этом говорить. Но стоит перебороть в себе этот стыд.

Но некоторым родителям действительно трудно подобрать слова. Проще напугать чем-то вроде "волосы на руках вырастут". Есть ли где-то перечень, база этих "правильных слов"?

Конечно, есть. И у нас на сайте есть. И недавно на The Village Украина, и на the Бабель выходили тексты об этом. Там есть советы, как говорить о различных аспектах сексуальности. Но стоит собственно с раннего детства не замалчивать, а говорить ребенку – да, секс есть, но он для взрослых. А ребенку он может повредить и травмировать на физическом, эмоциональном, психическом уровне. Зачем себя травмировать, когда можно в это время позаниматься чем-то интересным и полезным — поиграть с друзьями, почитать книжку? Но мифы "о волосах" распространять не стоит. Потому что это травмирует ребенка, остается в памяти надолго, и он сам потом будет распространять этот миф на других, неправильно интерпретировать и будет травмировать кого-то. Например, увидев у другого ребенка какое-то волосы, скажет: "О, ты порно смотришь!". И это уже – причина для буллинга.

Лучше всего давать правдивую информацию, ориентированную на определенный возраст. И если объяснять ребенку разные аспекты через доброту и эмпатию – он это услышит и воспримет как должное.

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