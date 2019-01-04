Секс, ЛГБТ, буллинг, гендер: для подростков запустили образовательного бота в Telegram

В соцсети Telegram появился бот для подростков, который будет рассказывать о сексе, отношениях, буллинге, гендерной идентичности, о своих правах и способах их защитить.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Бот называется Solomia Teen и его будет вести проект Solomia.Today и инициатива "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук.

Доступ к боту можно получить по ссылке: solomia_bot.

По словам создателей проекта в интернете можно наткнуться на ложную, искаженную и поэтому опасную информацию, которая основана на мифах, устаревших данных, элементарной некомпетентности онлайн-экспертов.

Solomia bot поможет подросткам в сложных вопросах

Solomia Teen решит эту проблему, собрав всю информацию о сексе, месячных и взрослении в интерактивном и удобном формате Telegram-бота.

Гинеколог, биолог, психолог, диетолог и арт-директор объединились, чтобы создать научно обоснованный и в то же время простой образовательный продукт.

Соломию можно спросить о том, что делать в первый раз; как отказать в сексе; как пережить неразделенную влюбленность; о контрацепции; о ЛГБТ; взрослении, изменениях в теле и психике и еще многое другое.

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