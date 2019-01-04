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      Секс, ЛГБТ, буллинг, гендер: для подростков запустили образовательного бота в Telegram

      13 Читати новину українською
      Solomia bot
      Solomia bot / knowledge.org.ua

      В соцсети Telegram появился бот для подростков, который будет рассказывать о сексе, отношениях, буллинге, гендерной идентичности, о своих правах и способах их защитить.

      Об этом сообщает "Украинская правда".

      Читайте также: Когда следует начинать секс-воспитание ребенка

      Бот называется Solomia Teen и его будет вести проект Solomia.Today и инициатива "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук.

      Доступ к боту можно получить по ссылке: solomia_bot.

      По словам создателей проекта в интернете можно наткнуться на ложную, искаженную и поэтому опасную информацию, которая основана на мифах, устаревших данных, элементарной некомпетентности онлайн-экспертов.

      Solomia bot поможет подросткам в сложных вопросах 

      Solomia Teen решит эту проблему, собрав всю информацию о сексе, месячных и взрослении в интерактивном и удобном формате Telegram-бота.

      Гинеколог, биолог, психолог, диетолог и арт-директор объединились, чтобы создать научно обоснованный и в то же время простой образовательный продукт.

      Соломию можно спросить о том, что делать в первый раз; как отказать в сексе; как пережить неразделенную влюбленность; о контрацепции; о ЛГБТ; взрослении, изменениях в теле и психике и еще многое другое.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Telegram ЛГБТ Секс
      Источник: 24 Канал
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