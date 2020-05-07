Секс на одну ночь – плюсы и минусы: ведущая "Телевиденья Торонто" запустила видеоблог

Соведущая шоу Майкла Щура #@)₴?$0 Ярослава Кравченко в инстаграме запустила видеоблог о сексе и посвятила первый выпуск отношениям на одну ночь. Журналистка убеждена, что украинцам нужно повышать уровень сексуального образования.

Соведущая программы #@)₴?$0 и основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко запустила в видеоблог о сексе, сообщает 24 канал .

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Проект называется "Ночь с Ярославой Кравченко" и первый его выпуск уже опубликован в инстаграме – он посвящен плюсам и минусам секса на одну ночь.

В своем фейсбуке Кравченко объяснила, зачем запускает этот видеоблог.

Говорить о сексе, которому столько же лет сколько человечеству – дичь? Но секс меняется. Как и меняется отношение к нему. И от того, как у людей дела в постели иногда зависит и то, какие галочки на выборах они ставят,

– написала ведущая "Телевидения Торонто".

А кроме исследований украинского секса, проект призван повышать осведомленность украинцев в половом воспитании.