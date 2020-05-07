Секс на одну ночь – плюсы и минусы: ведущая "Телевиденья Торонто" запустила видеоблог
Соведущая шоу Майкла Щура #@)₴?$0 Ярослава Кравченко в инстаграме запустила видеоблог о сексе и посвятила первый выпуск отношениям на одну ночь. Журналистка убеждена, что украинцам нужно повышать уровень сексуального образования.
Соведущая программы #@)₴?$0 и основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко запустила в видеоблог о сексе, сообщает 24 канал.
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Проект называется "Ночь с Ярославой Кравченко" и первый его выпуск уже опубликован в инстаграме – он посвящен плюсам и минусам секса на одну ночь.
В своем фейсбуке Кравченко объяснила, зачем запускает этот видеоблог.
Говорить о сексе, которому столько же лет сколько человечеству – дичь? Но секс меняется. Как и меняется отношение к нему. И от того, как у людей дела в постели иногда зависит и то, какие галочки на выборах они ставят,
– написала ведущая "Телевидения Торонто".
А кроме исследований украинского секса, проект призван повышать осведомленность украинцев в половом воспитании.
"Все занимаются сексом – это нормально. Но у нас достаточно закрытые люди по общению на эту тему. Родители не разговаривают с детьми, у нас нет абсолютно никакой подготовки к взрослой жизни. И потом мы удивляемся, что кто-то пытался сделать аборт, выпив раствор соли или сходив в баню", – рассказала Кравченко в "Другом интервью".