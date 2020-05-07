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      Секс на одну ночь – плюсы и минусы: ведущая "Телевиденья Торонто" запустила видеоблог

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      Журналистка Кравченко запустила видеоблог о сексе
      Журналистка запустила видеоблог о сексе / Инстаграм Кравченко

      Соведущая шоу Майкла Щура #@)₴?$0 Ярослава Кравченко в инстаграме запустила видеоблог о сексе и посвятила первый выпуск отношениям на одну ночь. Журналистка убеждена, что украинцам нужно повышать уровень сексуального образования.

      Соведущая программы #@)₴?$0 и основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко запустила в видеоблог о сексе, сообщает 24 канал.

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      Проект называется "Ночь с Ярославой Кравченко" и первый его выпуск уже опубликован в инстаграме – он посвящен плюсам и минусам секса на одну ночь.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ночь с Ярославой Кравченко №1. В этом выпуске говорим об отношениях на одну ночь. У них есть много плюсов, а есть и минусы. Как подготовиться, если это впервые? Безопасность, принципы и просто советы Делитесь своими историями! # Ночь # ничзярославоюкравченко # флинг # секс #onenightstand # украинськийсекс # стосункибеззобовязань # в постель # ярославакравченко #sexeducation # любовью

      Сообщение, распространенный Ночь с Ярославой Кравченко (@ukrnich)

      В своем фейсбуке Кравченко объяснила, зачем запускает этот видеоблог.

      Говорить о сексе, которому столько же лет сколько человечеству – дичь? Но секс меняется. Как и меняется отношение к нему. И от того, как у людей дела в постели иногда зависит и то, какие галочки на выборах они ставят,
      – написала ведущая "Телевидения Торонто".

      А кроме исследований украинского секса, проект призван повышать осведомленность украинцев в половом воспитании.

      "Все занимаются сексом – это нормально. Но у нас достаточно закрытые люди по общению на эту тему. Родители не разговаривают с детьми, у нас нет абсолютно никакой подготовки к взрослой жизни. И потом мы удивляемся, что кто-то пытался сделать аборт, выпив раствор соли или сходив в баню", – рассказала Кравченко в "Другом интервью".

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: LifeStyle Здоровье Секс Журналисты Новости Украины
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