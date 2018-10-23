Секс на завтрак: Энрике Иглесиас раскрывает секреты счастливого брака с Анной Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас, который женат на русской экс-теннисистке Анне Курниковой и воспитывает двух детей, неоднократно называл свой брак прекрасным, а также отмечал, что после рождения детей секса между влюбленными стало больше.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Энрике Иглесиас превратился в идеального семьянина и не стесняется рассказывать о своей интимной жизни журналистам.

"Секс лучше, чем когда-либо, это то, что я делаю на завтрак", – признался певец.

Кроме того, Энрике сказал, что для него быть папой – это невероятно.

Это одно из лучших чувств в мире. Меня это изменило. Я еду медленнее. Я думаю по несколько раз о глупых вещах, которые я собираюсь сделать, прежде чем я их сделаю, я стал более ответственным,

– заметил звездный папа.

Напомним, у Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.