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      Секс-педагог объяснила, как правильно говорить с детьми о порнографии

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      Как правильно говорить с детьми о порнографии
      Как правильно говорить с детьми о порнографии / babble.com

      Современные дети могут посмотреть порнографию без труда – большинство детей находят откровенные видеоролики случайно, к примеру, как рекламу при просмотре мультиков.

      Секс-педагог Юлия Ярмоленко отмечает, что средний возраст первого просмотра порнографии приходится на 5-9 лет, говорится в заметке в Instagram.

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      Она отметила, что дети во время просмотра откровенного видео воспринимают это как данность, что именно так люди занимаются сексом. Поэтому родители должны рассказать, что есть такие фильмы с постановкой, монтажом, игрой актеров, искривленной реальностью об интимных отношениях.

      Юлия Ярмоленко провела небольшой опрос относительно того, какие эмоции дети чувствовали во время просмотра взрослого кино. Самым распространенным ответом были – страх и стыд, если об этом узнают взрослые. Как следствие этого – они отберут телефон или компьютер, отключат интернет и накричит.

      Поэтому секс-педагог советует спокойно и откровенно поговорить с детьми о порнографии и сосредоточиться на следующих моментах:

      1. Согласие, уважение и безопасность

      Объясните детям, что во взрослой кино не показывают то, что люди должны согласиться на интимные отношения. Напротив, в порнографии учат противоположному. В жизни люди должны получать разрешение на прикосновение, поцелуй или объятия.

      Згода на секс – важлива складова інтимних стосунків
      Согласие на секс – важная составляющая интимных отношений

      Дети должны знать: если кто-то из партнеров говорит "нет", то они должны уважать это решение. "Нет" это "нет", а не интерпретации как "возможно" или "да".

      2. Не давите, не заставляйте!

      Порнофильмы часто показывают наслаждение от жестокого секса, но за это и платят таким актерам. В реальной жизни в интимных отношениях между людьми важны безопасность и комфорт. Объясните ребенку, что насилие и жестокое обращение недопустимы. ⠀

      3. Интимность

      Во взрослом кино отсутствует момент эмоциональной близости, чувство доверия. В жизни, люди соглашаются на физический контакт с кем-то особенным для них. Интимность – это нечто большее, чем просто секс. ⠀

      4. Тело

      Чтобы сделать свои органы и тело идеальными, большинство порноактеров провели хирургические операции. Ребенок должен знать, что не всегда тело и половые органы выглядят так, как показано во взрослом кино.

      Як правильно говорити з дітьми про порнографію
      Как правильно говорить с детьми о порнографии

      5. Контрацепция

      У взрослых фильмах не используют презервативы. Зато в жизни это необходимое средство мужской контрацепции, поскольку убережет человека от инфекций, передающихся половым путем.

      Читайте также: Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

      6. Плохое представление

      Каждый порнофильм имеет свой сценарий, монтаж, несколько сюжетных линий, то есть весь фильм – это выдумка. К примеру, чтобы сохранить эрекцию, актеры используют специальные препараты.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Секс Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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