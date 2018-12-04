22:42
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, сегодня
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Секс-скандал с полицейским: блогера Барабошко выпустили из СИЗО

      117 Читати новину українською
      Барабошко выпустили из СИЗО
      Барабошко выпустили из СИЗО / Страна.ua

      Во вторник, 4 декабря, блогера Александра Барабошка выпустили из Лукьяновского СИЗО. После этого выхода Барабошко поедет в Главное управление Нацполиции в Киеве на улицу Владимирскую, 15, где на него оденут электронный браслет.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      24 канал сообщал, что 3 декабря за Барабошко внесли установленный судом залог в 3 миллиона гривен. Адвокат блогера Андрей Смирнов также сообщал, что залог был перечислен на казначейский счет суда в первой половине дня 3 декабря, но госфинмониторинг не пропускал платеж. Как предположил адвокат, причиной этого была проверка каждого, кто внес деньги для залога, на причастность к финансированию сепаратизма.

      Читайте также: Секс-скандал с домогательством студентки: политтехнологу Владимиру Петрову избрали меру пресечения

      Отметим, что согласно закону, после получения и проверки документа, который подтверждает внесение залога, уполномоченное служебное лицо места заключения, в котором под стражей содержится подозреваемый, немедленно распоряжается о его освобождении из-под стражи и сообщает об этом устно и письменно следователю, прокурору и следственному судье. Проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может длиться более одного рабочего дня.

      В чем заключается секс-скандал с полицейским и при чем тут блогер Барабошко? 7 ноября в Facebook начали распространять сообщение студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка писала о угрозах ухажера, с которым познакомилась в соцсети. Мужчина писал из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. На следующий день Бурейко в Facebook написала пост-извинение.

      Эксперты подозревают, что ситуация – пиар-кампания жены Варченко Ольги, которая является первым заместителем главы Государственного бюро расследований. По мнению экспертов, эта кампания делает ее узнаваемой и дает большие возможности в ГБР. Считается, что именно боты и распространили первое сообщение девушки.

      Барабошко обвинили в причастности к этой информационной кампании. Сам блогер рассказывал, что его схватили 29 ноября в кафе. Люди в масках провели обыск в его доме, а его били, когда он не мог разблокировать свой телефон.

      Впоследствии Барабошко и политтехнолога Владимира Петрова задержали в рамках расследования СБУ. 30 ноября Барабошко избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога. 3 декабря за блогера внесли 3 миллиона гривен залога. А Петрову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

      Теги: Новости Украины Полиция Скандал Судьи Новости Киева Секс-скандал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      сегодня , 22:31 Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      26
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      сегодня , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 143
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      сегодня , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      сегодня , 21:02 Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      Світлана Попова 297
      Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      сегодня , 20:35 Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      177
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
       27 мая , 12:01
      Сторонники "Свободы" подрались с милицией во время митинга в Черновцах
       13 января 2013 , 16:41 35
      Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
       15 августа , 09:46
      Сколько придется заплатить за эвакуацию неправильно запаркованного авто
       26 сентября , 08:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук