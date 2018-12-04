Секс-скандал с полицейским: блогера Барабошко выпустили из СИЗО

Во вторник, 4 декабря, блогера Александра Барабошка выпустили из Лукьяновского СИЗО. После этого выхода Барабошко поедет в Главное управление Нацполиции в Киеве на улицу Владимирскую, 15, где на него оденут электронный браслет.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что 3 декабря за Барабошко внесли установленный судом залог в 3 миллиона гривен. Адвокат блогера Андрей Смирнов также сообщал, что залог был перечислен на казначейский счет суда в первой половине дня 3 декабря, но госфинмониторинг не пропускал платеж. Как предположил адвокат, причиной этого была проверка каждого, кто внес деньги для залога, на причастность к финансированию сепаратизма.

Читайте также: Секс-скандал с домогательством студентки: политтехнологу Владимиру Петрову избрали меру пресечения

Отметим, что согласно закону, после получения и проверки документа, который подтверждает внесение залога, уполномоченное служебное лицо места заключения, в котором под стражей содержится подозреваемый, немедленно распоряжается о его освобождении из-под стражи и сообщает об этом устно и письменно следователю, прокурору и следственному судье. Проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может длиться более одного рабочего дня.

В чем заключается секс-скандал с полицейским и при чем тут блогер Барабошко? 7 ноября в Facebook начали распространять сообщение студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка писала о угрозах ухажера, с которым познакомилась в соцсети. Мужчина писал из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. На следующий день Бурейко в Facebook написала пост-извинение.



Эксперты подозревают, что ситуация – пиар-кампания жены Варченко Ольги, которая является первым заместителем главы Государственного бюро расследований. По мнению экспертов, эта кампания делает ее узнаваемой и дает большие возможности в ГБР. Считается, что именно боты и распространили первое сообщение девушки.



Барабошко обвинили в причастности к этой информационной кампании. Сам блогер рассказывал, что его схватили 29 ноября в кафе. Люди в масках провели обыск в его доме, а его били, когда он не мог разблокировать свой телефон.



Впоследствии Барабошко и политтехнолога Владимира Петрова задержали в рамках расследования СБУ. 30 ноября Барабошко избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога. 3 декабря за блогера внесли 3 миллиона гривен залога. А Петрову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.