Секс-скандал с сотрудником Нацполиции: блогеру Барабошку избрали меру пресечения

В пятницу, 30 ноября, в Печерском райсуде проходит рассмотрение дела о секс-скандале с сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Причастному к этому делу блогеру Александру Барабошку избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога в 3 миллиона гривен.

Прокуроры накануне хлопотали о залоге сумме 6,5 миллионов гривен. Ему инкриминировали статью о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Читайте также: Секс-скандал с сотрудником Нацполиции получил продолжение: по делу задержали политтехнолога

24 канал сообщал, что сам блогер Барабошко рассказывал, что его схватили 29 ноября в кафе на Бульварно-Кудрявской. Люди в масках провели обыск в его доме, а его били, когда он не мог разблокировать свой телефон.

Сначала они попросили меня ввести пароль в телефон, но я его забыл. Я им сказал об этом, вместо этого они начали меня бить. За каждый неправильно введенный пароль – я получал удар,

– сказал подозреваемый.

Сам Барабошко уверяет, что он не причастен к этой информационной кампании, что это все обвинения, а ему якобы притесняют свободу слова.



Александра Барабошка уже вывели из зала суда

Добавим, что после этого избирать меру пресечения имеют политтехнологу Владимиру Петрову.

В чем суть скандала между чиновником Нацполиции и студенткой?

В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина с аккаунта Александра Варченко - руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.



Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинения и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью. После того о ней ничего не было слышно.



Эксперты подозревают, что это пиар-кампания жены Варченко Ольги. Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. А ход с вымышленным романом ее мужа сделал Ольгу Варченко узнаваемой и дает большие возможности в ГБР.



Кстати, именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натали, которая имела всего лишь три сотни друзей, разлетелось по сети.



В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении можно всегда отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.



Наталья Бурейко и Александр Варченко