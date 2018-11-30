Секс-скандал с сотрудником Нацполиции: продолжается суд над политтехнологом и блогером

По словам Барабошко блогера схватили 29 ноября в кафе на Бульварно-Кудрявской. Позже люди в масках провели обыск в его доме, а его самого начали бить, когда он не смог разблокировать свой телефон.

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Политтехнолог Владимир Петров рассказал, что его задержали на трассе. Насилия правоохранители к нему не применяли.



Владимир Петров

Сначала будут судить Александра Барабошко, для него хотят залог в 6,5 миллионов гривен. Ему инкриминируют 4 статьи, в том числе 182 о нарушении неприкосновенности частной жизни.