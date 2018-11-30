Секс-скандал с сотрудником Нацполиции: продолжается суд над политтехнологом и блогером
В пятницу, 30 ноября, в Печерском райсуде проходит рассмотрение дела о секс-скандале с сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Там судят причастного к этому делу политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко (ник – Крус).
По словам Барабошко блогера схватили 29 ноября в кафе на Бульварно-Кудрявской. Позже люди в масках провели обыск в его доме, а его самого начали бить, когда он не смог разблокировать свой телефон.
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Политтехнолог Владимир Петров рассказал, что его задержали на трассе. Насилия правоохранители к нему не применяли.
Владимир Петров
Сначала будут судить Александра Барабошко, для него хотят залог в 6,5 миллионов гривен. Ему инкриминируют 4 статьи, в том числе 182 о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Александр Барабошко
В чем суть скандала между чиновником Нацполиции и студенткой?В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель главы Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.
Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинения и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью. После этого о ней ничего не было слышно.
Эксперты подозревают, что это пиар-кампания жены Варченко Ольги. Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. А ход с вымышленным романом ее мужа сделал Ольгу Варченко узнаваемой и дает большие возможности в ГБР.
Кстати, именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натальи, у которой было всего лишь три сотни друзей, разлетелось сетью.
В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении можно всегда отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.
Наталья Бурейко и Александр Варченко