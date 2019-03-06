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      Секс-скандал в КНУ имени Шевченко: какова судьба преподавателя, который домогался студентки

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      Секс-скандал в КНУ имени Шевченко: какова судьба преподавателя, который домогался студентки
      Секс-скандал в КНУ имени Шевченко: какова судьба преподавателя, который домогался студентки / radiosvoboda.org

      Петр Романенко работал в Институте биологии и медицины в КНУ имени Тараса Шевченко. Его уволили после того, как студентки вуза обвинили его в домогательствах.

      В вузе для проверки заявления студенток была создана комиссия, которую возглавил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, говорится в сообщении на сайте КНУ.

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      По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики. Кроме того, отдельные действия и высказывания Романенко признаны "не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников". Поэтому приказом от 22 февраля доцента Романенко П.А. освободили от занимаемой должности.

      Ректор КНУ Леонид Губерский издал приказ, согласно которому поручено разработать план мероприятий по недопущению случаев домогательства в будущем.

      В то же время, в вузе отметили, что не планируют отменять никаких студенческих практик. В том числе и ту, что проходит в Каневском естественном заповеднике, где и произошли случаи домогательств.

      Что известно о секс-скандале в КНУ имени Шевченко?​
      24 января студентка 2-го курса сообщила о домогательствах со стороны преподавателя Института биологии и медицины Петра Романенко. Она утверждает, что преподаватель домогался к ней и другим студенткам во время практики в Каневе Черкасской области, которую студенты проходят летом. На кафедре создана комиссия для выяснения всех обстоятельств.

      28 января состоялось заседание студпарламента КНУ имени Шевченко, на котором, должны были рассматривать вопрос относительно домагательств со стороны преподавателя и его вероятного отстранения. После того как на заседание пришли уполномоченные по правам человека и журналисты, члены студпарламента решили не поднимать вопрос о домогательствах.

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      Теги: Новости Украины Образование Студенты Новости Киева Секс-скандал
      Источник: 24 канал
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