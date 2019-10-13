Секс-скандал в Нидерландах: хакер похитил данные о 250 000 клиентах Квартала красных фонарей

Неизвестный хакер взломал сайт Hookers.nl и похитил данные людей, которые пользовались услугами нидерландских секс-работниц в Квартале красных фонарей в Амстердаме. Теперь эти данные – 250 тысяч адресов электронной почты, имен и паролей – либо будут товаром на черном рынке в сети, либо оружием для шантажа четверти миллиона людей.

Владельцы сайта Hookers.nl "расстроены". В пресс-центре сообщили, пишет BBC, что из-за этой кибератаки злоумышленники могут предать огласке не только данные о клиентах, но и о работниках секс-бизнеса.

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Поэтому сайт советует таким людям... Изменить пароли.

Нидерландский журналист Джуст Шеллевис видел часть данных из файлов, которые похитили. По его мнению, выявить реальные фамилии пользователей сайта будет совсем не сложно. Даже если они сейчас изменят свои пароли.



Улица красных фонарей в центре Амстердама / Фото из соцсетей

Интересно, что Шеллевис связался с вероятным хакером, и тот заявил: мол, не чувствую никакой вины, просто сайт так и просился на взлом. Но, в конце концов, к похищенным данным уже проявили заинтересованность первые покупатели.

Как сломали Hookers.nl? Сайт пользовался популярной платформой для форумов и чатов vBulletin. О ее уязвимости владельцев сайта сообщили в сентябре, но – поздно: сайт взломан как раз перед тем, как установили защиту.



Вот в таких витринах профессиональные секс-работницы предлагают свои услуги / Фото из соцсетей

Прашу Сомайя, менеджер технической программы HackerOne, подчеркнул, что атака на пользователей Квартала красных фонарей была "двойной победой" киберпреступников: теперь они могут и продавать данные, и шантажировать людей.



Фотографировать квартал не рекомендуют, однако кого это останавливало? / Фото из соцсетей

Что такое Квартал красных фонарей?Это, как считают, отдельный район города (на самом деле в Амстердаме таких районов несколько), где легальным и защищенным является труд секс-работниц (изредка – секс-работников). Также там много заведений секс-индустрии: магазины, клубы со стриптизом, театры для взрослых и тому подобное. Название произошло от красных фонарей, которые вывешивали в окнах "домов разврата" в средневековье.