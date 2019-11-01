Секс-скандал в Раде: журналисты vs Яременко – что говорит закон?

Секс-скандал с участием депутата Яременко – не первый случай, когда журналисты вынесли на всеобщее обозрение "грязное белье" народного избранника. Яременко обвиняет журналистов в неэтичности и угрожает уголовными делами. Но на чьей стороне на самом деле закон – 24 каналу рассказала юристка Владислава Слободенюк.

Журналисты издания "Буквы" опубликовали скандальные фото, на которых народный депутат Богдан Яременко якобы пишет проститутке и обсуждает с ней прайс за сексуальные услуги. Сам нардеп сначала сказал, что это была провокация, чтобы разоблачить "недобросовестных" журналистов.

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Впоследствии Яременко извинился, потому что "своим необдуманным поступком создал проблемы себе, фракции, жене и детям". Между тем саму публикацию его личной переписки он назвал уголовным преступлением и заявил, что журналистам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

После угроз Яременко журналисты издания опубликовали очередную порцию переписки с женщинами, что свидетельствует о системности такого поведения нардепа.

Действовали ли журналисты в рамках закона?

На самом деле у дела два конца. С одной стороны действия журналистов действительно можно квалифицировать как нарушение тайны переписки, а с другой – как распространение общественно важной информации, что является работой сотрудника СМИ.

Юристка Владислава Слободенюк из адвокатского объединения LCF считает, что закон должен защищать право нардепов на личную жизнь и тайну переписки. Действия журналистов можно трактовать как пренебрежение законами Украины и европейскими стандартами.

В Уголовном кодексе (статья 163) указано, что нарушение тайны переписки государственного деятеля карается сроком от 3 до 7 лет.

Со слов Слободенюк, европейские суды продвигают мнение, что публичные лица должны рассчитывать на большую защиту персональных данных, чем обычные люди, поскольку они находятся под давлением общества.

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Но можно ли считать, что Яременко самим фактом переписки нарушил регламент Верховной Рады, когда начал решать личные дела на рабочем месте?

Давайте будем реалистами. Ни меня, ни вас не смогут привлечь к ответственности за просмотр ленты "Фейсбука" или "Инстаграма" в рабочее время. Конечно, работодатель должен следить за эффективностью труда и принимать санкции в случае негативных результатов вашей работы. Однако, если вы отвлеклись на сообщение во время работы, но выполнили ее безупречно – никто вас не уволит и не назначит штраф,

– сказала юристка.

Яременко якобы переписывался с проституткой. Поэтому возникает другой вопрос: могут ли фото журналистов стать доказательствами в уголовном деле? (Проституция в Украине незаконна). Юрист считает, что нет, потому что доказательства были собраны ненадлежащим образом и без процессуального руководства правоохранителей. Суд просто не примет во внимание то, что наснимали украинские журналисты.

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Несмотря на это, никто не отменял право на распространение общественно важной информации, предусмотренное статьей 34 Конституции Украины. В этой статье сказано, что человек имеет право распространять информацию с ограниченным доступом, если общественная ценность от разглашения этой информации превышает причиненный вред.

Представляет ли условная переписка депутата с проституткой в Верховной Раде большой общественный интерес – вопрос дискуссионный. С одной стороны имеем ситуацию, когда неэтичные действия депутата вызвали большой резонанс в обществе, а следовательно такая информация является востребованной среди людей. С другой – каждый человек имеет право на защиту частной жизни.

Что говорит европейское право?

В европейской практике очень показательным было дело "Каролина фон Ганновер против Германии". Это был тот случай, когда суд защитил право публичного человека на частную жизнь.

Что известно о деле Каролины фон Ганновер?Каролина фон Ганновер – дочь монарха Монако. Она постоянно жаловалась на публикации в немецких изданиях ее фотографий, которые делали в публичных местах без ее разрешения. Однако, немецкий суд постановил, что она должна толерантно относиться к своим фотографиям в СМИ, потому что якобы ее частная жизнь представляет большой интерес для общества.



Принцесса не сдалась, пошла дальше по инстанциям и победила. ЕСПЧ постановил, что общество не имело законного интереса к частной жизни Каролины, поскольку каждый имеет право на частную жизнь.

Богдан Яременко отличается от принцессы Каролины тем, что находился в публичном пространстве, где работают аккредитованные журналисты. Депутат знал, что экран его телефона может попасть в объектив видеокамеры, ведь за работой парламента следит вся страна. Более того, общественный интерес к жизни политика более обоснован, чем к селебрити.

Почему нет судебных дел?

Однозначно определить степень заинтересованности обеих сторон должен суд. Однако депутаты не спешат жаловаться на журналистов.

Подобные дела в Европе – не редкость, так как европейцы привыкли защищать свои права в судах, особенно что касается деловой репутации. Однако в Украине, учитывая небольшое доверие к судам, редко можно найти прецеденты, когда кто-то защитил свою репутацию в суде.

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В реалиях нашей страны нардеп скорее рискует попасть в ловушку "эффекта Стрейзанд", это – социальный феномен, когда попытка изъять информацию из публичного доступа приводит только к большему ее распространению.

Именно поэтому депутаты скорее попытаются "замять" дело вместо того, чтобы привлекать к себе еще больше внимания. Всю надежду возлагают на короткую социальную память украинцев.