Секс-скандал в России: журналист заявил о домогательствах со стороны Жириновского

Журналист телеканала "Дождь" и издания "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев утверждает, что в свое время охрана лидера ЛДПР Владимира Жириновского пыталась его силой завезти в сауну, где должен был быть политик.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook. В сообщении журналист, в частности, комментирует секс-скандал вокруг депутата Думы Леонида Слуцкого.

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"Ребята, слушайте, я уверен, что даже в моей ленте, среди моих друзей и подписчиков, есть те, кого добивались люди, облеченные властью. Депутаты Госдумы, судьи, чьими помощниками вы работали после практики, сотрудники нескольких министерств уровня заместителей. Так Леонид Слуцкий – глубоко гетеросексуальный человек. Но десятки депутатов предпочитают вывозить в спецсауны именно мальчиков ", – отметил представитель СМИ.

По его словам, он никогда не скрывал историю, которая произошла с ним после финала конкурса Мисс Россия в Гостином дворе в Москве.

Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвести с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*пу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем юным, колени ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и т.д., казалось, что я обязан смотреть им в рот,

– подчеркнул Давлетгильдеев.

Как отмечает журналист, в период до камин-аута ему казалось, что это он сам виноват, что чья-то рука лезет в его штаны, и вообще нужно непременно от всех было скрыть хотя бы намек на его гомосексуальность.

"Моя история – ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР. И эта шутка о скандале со Слуцким, который был нужным, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал, – очень близка к реальности. И я даже не говорю о принципе отбора помощников для Володина или сотрудников аппарата председателя правления "Газпрома", – констатировал он.

Напомним, в начале марта сразу трое журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. В результате скандала ряд российских СМИ отозвала своих журналистов из Госдумы РФ.​