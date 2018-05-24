Секс, смерть и шутки. Создатель "Симпсонов" снял мультсериал для взрослых: фото
Создатель мультсериала "Симпсоны" Мэтт Гроунинг снял свой первый за 20 лет новый анимационный проект – это комедия для взрослых о Средневековье – "Disenchantment" ("Разочарование").
Премьера состоится на Netflix 17 августа, сообщает Mashable.
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Кадр из мультфильма "Разочарование"
Подписчикам стримингового сервиса будут доступны 10 эпизодов шоу. Netflix также поделился первыми кадрами из нового мультсериала.
Кадр из мультфильма "Разочарование"
Герои "Разочарования" выполнены в типичной стилистике Гроунинга и очень похожи на персонажей "Симпсонов" и "Футурамы".
Главными героями мультсериала станут принцесса-пьяница Бин, ее друг– эльф Эльфо и демон Люси.
Кадр из мультфильма "Разочарование"