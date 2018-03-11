Секс способствует доброте, – психологи

Канадские психологи из Гуелфского университета и университета Ниписсинг провели совместное исследование, в результате которого оказалось, что альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни.

В результате исследования исследователи установили, что чем выше уровень альтруизма человека — тем больше партнеров в его секс-истории, передает Independent.

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Психологи отметили, что измеряли уровень альтруизма участников исследования, оценивая такие черты характера, как, например, великодушие, сострадание и благородство.

В результате выяснилось, что наиболее альтруистические респонденты имели в своей секс-истории более случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке. Кроме того, они выглядели более привлекательными в глазах противоположного пола.

"Можно предположить, что в альтруистических людей более насыщенная сексуальная жизнь в связи с тем, что они просто уделяют другим людям больше внимания. Иными словами, они добрее и более заботливые. Проявление заботы, как правило, повышает уровень привлекательности человека. Кроме того, каждый хочет, чтобы его любили, а альтруисты способны сделать так, чтобы партнер почувствовал себя особенным", — объясняют авторы исследования.