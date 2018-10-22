Секс в длительных отношениях: как вернуть былую страсть

Многие пары хотят, чтобы годами секс всегда оставался регулярным и страстным. Но со временем, он, как правило, происходит реже. Но все это можно вернуть благодаря простым и эффективным рекомендациям.

1. Специалисты рекомендуют фантазировать – говорите откровенно с партнером о том, к каким экспериментам вы готовы, высказывайте свои самые сокровенные желания и попробуйте их реализовывать, передает Сosmo.

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2. Не превращайте страстную ночь в рутину – не нужно делать из секса долг.

3. Пусть интимные отношения будут спонтанными – удивляйте друг друга сюрпризами (эротическое белье, игрушки, необычное место для секса) и страстными "нападениями".

4. Говорите о сексе – не замалчивайте проблемы, решайте их вместе.

5. Не гонитесь за оргазмом – важно думать не только о конечной цели, но и о самом процессе – интимной близости, объятиях, поцелуях и прикосновениях.

Говорите друг с другом о сексе – о проблемах, фантазиях и желаниях

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