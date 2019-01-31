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      Секс в кино и в жизни: 33 жизненные ситуации, которые ужасно раздражают

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      Неловкие ситуации во время секса
      Неловкие ситуации во время секса / pixabay.com

      Интимные и романтические сцены в фильмах безупречны, но в жизни получается все совсем иначе.

      Поэтому не стоит думать, что это с вами что-то не так. Реальная близость отличается от постельных сцены на экране. BuzzFeed упомянул 33 неловких момента, которые подтверждают это.

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      1. Когда вы хотели сделать приятно партнеру орально, а у вас начался насморк.

      2. Как только вы бросаете на него или нее игривый взгляд, а из носа предательски текут сопли.

      3. В разгаре процесса у вас вдруг начало першить в горле.

      4. Или, хуже того, вы пытаетесь выдавить из себя какой-нибудь грязный комплимент, но вместо этого звучит только раскатистый кашель.

      via GIPHY

      5. Тогда у вас переспрашивают: "Что ты говоришь?"– и вы пытаетесь отмотать назад: "Ничего, пожалуйста, продолжай".

      6. Нависает молчание.

      7. В нужный момент вы не можете отыскать презерватив, хотя в тумбочке возле кровати лежала целая пачка.

      8. Или не получается открыть лубрикант.

      9. Упаковка поддалась, но теперь вы выдавили так много геля, что превратились в двух несчастных липких созданий.

      10. Кто-то из вас потянул мышцу, пытаясь выполнить в постели акробатический трюк, так что вы спешно останавливаетесь.

      11. Или кто-то берется повторить сцену из порно, но получается, что это физически невозможно.

      12. Тогда вы оба возлагаете надежду на йогу и обещаете друг другу чаще бывать в зале. Но так и не делаете этого.

      via GIPHY

      13. Будильник нарушает все планы на утро вдвоем.

      14. С первым звонком страсть куда-то девается.

      15. Вы решаете вместе принять душ. Кто-то из вас поскользнулся на мыльной пене.

      16. Или у вас жжет в глазах от воды и шампуня.

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      17. Вы быстро сушитесь и направляетесь в спальню, думая, что желание у вас обоих не пропало. Зря вы так думаете.

      18. Тогда вы одеваетесь во что-нибудь "эротическое", но наряд нелепый, а еще вы в нем застряли.

      19. Вы хотите посмотреть вместе порно, но обнаруживаете, что оба смущены разнообразием.

      20. В ответ на фразу "расскажи, что тебе нравится" вы бледнеете и выдаете: "МНЕ НРАВИТСЯ СЕКС".

      21. Вы только сейчас осознали, какая богатая мимика у вашего партнера или партнерши.

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      Секс не всегда удачный, но не стоит расстраиваться

      22. Вы так и не научились изящно раздеваться.

      23. Вы пытаетесь высушиться с помощью туалетной бумаги, но она незаметно скатывается в комочки на коже.

      24. И в самый неподходящий момент они дадут о себе знать.

      25. Как и доказательства после секса в критические дни.

      26. В разгар процесса приспичило в туалет.

      27. И пока он мчится в ванную, другой ждет в постели, листая ленту соцсетей.

      28. В позе 69 один из вас случайно ударяет другого по голове.

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      29. "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" – вдруг выдает один из вас, хотя вы только начали встречаться.

      30. Или дает вам какое-то идиотское прозвище, о котором вы не договаривались.

      31. Или делает что-то очень нелепое и всячески показывает, как доволен собой (ведь бывшим это нравилось).

      32. Тот, кто первым достиг оргазма, интересуется, удалось ли это партнеру или партнерше.

      33. И если нет, утешает: "Ладно, в следующий раз".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс
      Источник: 24 Канал
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