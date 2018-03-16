Секс-звезда Даша Астафьева показала в сети свои детские фото

Певица и модель Даша Астафьева всегда поражает поклонников своими пикантными фотографиями. Однако на этот раз она невероятно тронула пользователей архивными снимками.

Соответствующие фото Даша опубликовала на своей Instagram-странице.

Так, звезда вспомнила детство, где она, еще совсем маленькая, искренне улыбается вместе со своими родителями.

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"Алло... Говорите быстрее, телефонный аппарат почти сдулся!", – подписала первое фото певица.

Даша Астафьева в детстве

"Один человек на фото подмочил репутацию всей семье. Ничего личного, мама и папа!" – забавно подписала другое фото Астафьева.

На другом изображении артистка показала, что уже с ранних лет умела красиво позировать на камеру. "Полезными жестами владею с ранних лет", – добавила она.

Кто такая Даша Астафьева?



Даша Астафьева является известной украинской певицей и моделью, солисткой группы "NikitA". Родом она из города Орджоникидзе, Днепропетровской области. Ее отец работал на железной дороге, а мать – на тепличном комбинате. Звезда была знакома с легендарным основателем журнала Playboy Хью Хефнером, а также сама снималась для этого глянца. Артистку считают настоящим секс-символом Украины.



Сегодня Даша находится в отношениях с Артемом Кимом, которого несколькими месяцами ранее подозревали в хищении государственных средств на колоссальную сумму. Астафьева все время поддерживала любимого во время следствия.